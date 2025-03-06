Конфликт на Украине является прокси-войной между Вашингтоном, который помогает Киеву, и Москвой, сказал американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп считает, что конфликт между ядерными державами зашел в тупик и его необходимо завершить, но ни одна из сторон пока не имеет конкретных планов на этот счет.

«План украинцев и их союзников <…> заключается в том, чтобы просто продолжать давать им (Украине.— Прим.ред.) столько, сколько нужно, пока это не закончится. Это не стратегия», — сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что Вашингтон пытается понять, настроены ли обе стороны на завершение конфликта. По его словам, Москва хочет остановить боевые действия, однако президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 28 февраля показал, что Киев «вообще не заинтересован в мире».

Накануне Трамп в ходе обращения перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса назвал украинский конфликт «безумием, которое нужно остановить». «Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — пояснил президент США.

Он также отметил, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс ранее рассказал RTVI, что Трампу не нужны рычаги давления на российского лидера Владимира Путина, поскольку они солидарны в том, что касается конфликта на Украине. По его словам,» следует помнить, что это уже не тот Вашингтон, что был прежде».