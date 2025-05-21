США пересматривают статус движения «Талибан»* как террористической организации на фоне освобождения американцев в Афганистане. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в нижней палате конгресса.

У Рубио спросили, признают ли американские власти «Талибан»* «иностранной террористической организацией» (FTO).

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — ответил он.

По словам Рубио, Соединенные Штаты хотели бы видеть от талибов* больше сотрудничества в вопросе борьбы с «Аль-Каидой»* и с другими элементами в стране, которые Вашингтон желает видеть в качестве объектов для борьбы.

«Это часть того набора средств, который есть у президента в качестве рычага для расширения сотрудничества с их стороны», — добавил госсекретарь.

При этом сейчас «Талибан»* в США признан террористами под статусом «глобальный террорист особого значения» (SDGT). С юридической точки зрения внесение организации в список FTO несет более жесткие юридические последствия.

Статус FTO подразумевает, что организация представляет угрозу для безопасности США. Статус SDGT присваивается организациям, связанным с террористической деятельностью на глобальном уровне.

В марте американское правительство объявило об освобождении своего гражданина Джорджа Глезманна, благодаря диалогу с Афганистаном. Мужчина находился под стражей у афганских спецслужб с декабря 2022 года. В январе в рамках обмена заключенными Афганистан освободил еще двух граждан США.

В России деятельность «Талибана»* была запрещена с 2003 года. Однако Верховный суд России днем 17 апреля по иску Генпрокуратуры приостановил действие этого запрета. При этом движение все еще присутствует в списке запрещенных в России террористических организаций. В том же месяце МИД России принял решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посольского.

Официальный представитель правительства талибов* Забихулла Муджахид заявил, что афганское движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой.

* движение признано в России террористическим и запрещено