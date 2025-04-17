Официальный представитель правительства талибов* Забихулла Муджахид заявил, что афганское движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот шаг считаем очень важным. В будущем Афганистан и Россия обязательно наладят хорошие отношения в сфере экономики и дипломатии», — сказал Муджахид.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел «Талибана»* Амир Хан Муттаки в свою очередь отметил, что талибы* приветствуют решение Верховного суда России о приостановке запрета деятельности движения в стране.

Между тем, в МИД России заявили, что снятие террористического статуса с движения «открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов».

Верховный суд России днем 17 апреля по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности «Талибана»*, которое находится у власти в Афганистане. При этом движение все еще присутствует в списке запрещенных в России террористических организаций.

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, Госдума приняла в конце декабря 2024 года. В конце марта Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в стране.

«Талибан»* был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Пока ни Запад, ни Россия этого не сделали. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия.

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан»* террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным».

«Талибы* объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — сказал Кабулов.

В мае 2024 он сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов «реальной властью» в Афганистане, отметив, что это «небезразлично» России и ее союзникам в Центральной Азии.

*запрещенная в России террористическая организация