МИД России принял решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посольского. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство по итогам рабочей встречи спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова и посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана Амиром Моттаки и Сираджуддином Хаккани.

В заявлении МИД говорится, что российская сторона проинформировала руководство Афганистана о решении, принятом в развитие постановления Верховного суда о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан»*. Такая мера позволит Кабулу направить в Москву посла и перейти к полноценному дипломатическому диалогу.

«Афганские руководители выразили глубокую признательность за этот шаг, свидетельствующий об искреннем и принципиальном настрое нашей страны на налаживание полноценного партнерства», — сказано в публикации ведомства.

Верховный суд России днем 17 апреля по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности «Талибана»*, которое находится у власти в Афганистане. При этом движение все еще присутствует в списке запрещенных в России террористических организаций.

Официальный представитель правительства талибов* Забихулла Муджахид заявил, что афганское движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России и рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой.

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, Госдума приняла в конце декабря 2024 года. В конце марта Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в стране.

«Талибан»* был признан террористической организацией в России в 2003 году. В августе 2021 года, после вывода из Афганистана американских войск, талибы пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Из списка террористических «Талибан»* ранее исключили Казахстан и Киргизия.

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан»* террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным».

В мае 2024 Кабулов сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить «Талибан»* из списка запрещенных в стране. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал талибов «реальной властью» в Афганистане, отметив, что это «небезразлично» России и ее союзникам в Центральной Азии.

*движение признано в России террористическим и запрещено