Русскоязычные интернет-пользователи атаковали аккаунты президента Франции Эмманюэля Макрона в социальных сетях, оскорбляя его и требуя освободить задержанного накануне в аэропорту Ле-Бурже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Такие требования, в частности, появились в комментариях к сообщениям в аккаунтах французского лидера в соцсети Х (бывший Twitter) и в Instagram*.

Под сообщением Макрона в соцсети Х, которым тот 24 августа поздравлял Украину с Днем независимости, появились оскорбительные сообщения, чьи авторы намекают на нетрадиционную сексуальную ориентацию** президента Франции и требуют, чтобы он «вернул Дурова». Некоторые комментарии написаны на английском языке.

Многие пользователи критически высказываются в адрес Франции в целом, указывая на то, что действия ее властей противоречат государственному девизу республики о «свободе, равенстве и братстве».

Некоторые припоминают недавно вскрывшуюся информацию о том, что Дуров сдавал донорскую сперму и поэтому является отцом около сотни детей. «Отпусти его, он многодетный отец», — требуют они от Макрона.

Больше всего комментариев под постами французского президента в соцсетях содержат появившийся минувшей ночью хештег #FREEDUROV («СвободуДурову»). Этот же хештег активно распространяется в телеграм-каналах.

В Instagram* русскоязычные пользователи угрожают Макрону вызволить Дурова силовыми методами — например, один из комментаторов предупреждает, что на Париж может выдвинуться отряд казаков. Другой утверждает: «Мы не успокоимся, пока не заберем Дурова обратно».

Павел Дуров задержан в Париже: что известно

Напомним, Павел Дуров был задержан вечером 23 августа прямо на взлетной полосе аэропорта Ле Бурже, куда прилетел из Азербайджана на частном самолете вместе с телохранителем и некой женщиной. С 2021 года бизнесмен является гражданином Франции.

По предварительным данным, ему вменяют многочисленные преступные действия, совершенные с использованием Telegram, поскольку Дуров якобы отказывался сотрудничать с французскими властями в борьбе с противоправным контентом. СМИ пишут, что статьи, по которым Дурову могут предъявить обвинения, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

* Деятельность компании Meta по распространению соцсетей Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

** Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено