Опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует, но Москва приложит максимум усилий, чтобы избежать такого сценария. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Таким образом он отреагировал на материал научного YouТube-канала Science Time, который смоделировал ядерный удар между двумя государствами. Дипломат отметил, что моделирование такого рода событий осуществляется не впервые.

«В прошлом были неоднократно достаточно объемные исследования, в том числе профессиональные, о последствиях такого рода событий. На сегодня ситуация крайне сложная и острая», — пояснил он.

Реализацию ядерного удара Рябков назвал «катастрофическим сценарием», но исключать такое развитие событий не стал.

«Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. <…> Мы будем делать максимум для того, чтобы избежать реализации данного катастрофического сценария. Но в данном случае не все от нас зависит», — подчеркнул замминистра.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Согласно документу, агрессия против России любого государства из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Агрессия со стороны неядерного государства с участием или при поддержке государства, обладающего ядерным потенциалом, рассматривается как их совместное нападение. Решение о применении ядерного оружия принимается главой государства.

Ядерный зонтик России в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности, пояснял секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Помимо России, в ОДКБ входят Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (последняя заморозила свое участие в организации и отказалась от финансирования ее деятельности).