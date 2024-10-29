Жителя Улан-Удэ Михаила Пичугина, выжившего после двухмесячного дрейфа на надувном катамаране в Охотском море, выписали из больницы. Об этом сообщил РЕН ТВ заведующий отделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко.

По его словам, состояние Пичугина удовлетворительное, за время нахождения в отделении мужчина набрал девять килограммов.

«Некоторые лабораторные показатели у него снижены, в частности гемоглобин еще к норме не вернулся, — но с хорошей положительной динамикой», — сказал Ляшенко.

Пичугина выписали с открытым больничным листом для наблюдения по месту жительства в Улан-Удэ. Ему назначен прием витаминов и микроэлементов, усиленное питание, рассказал завотделением.

«Психологически, судя по всему, человек с сильным характером. По крайней мере, по внешнему виду незаметно, что он в этом плане нескомпенсирован», — отметил врач.

Состоянию Пичугина ничего не угрожает, сообщил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько. Правительство Бурятии компенсирует выжившему путешественнику затраты на перелет и предложит реабилитацию, сказала зампред правительства региона Евгения Лудупова. «Известия» опубликовали кадры с Пичугиным в аэропорту Магадана перед вылетом в Бурятию. Мужчина отказался разговаривать с журналистами.

В начале августа Михаил Пичугин отправился на надувной лодке «Байкат 470» с Сахалина к Шантарским островам вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном. На обратном пути катамаран попал в шторм и сбился с курса. Управлять им было невозможно, поскольку судно осталось без якорей, двигателя и весла.

Лодка дрейфовала 67 дней, в середине октября ее случайно обнаружил рыболовецкий траулер «Ангел». На борту «Байката» выжил только Михаил Пичугин, его брат и племянник умерли от истощения. Пичугин привязал тела погибших к катамарану, чтобы их не унесло. Сам мужчина за время дрейфа потерял 50 кг.

Пичугин рассказал, что собирал дождевую воду, питался размоченным горохом, крупой и сублимированной лапшой. Согреться ему помогал спальник с верблюжьей шерстью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК).