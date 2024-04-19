В Красногвардейском районе Ставропольского края упал самолет, летчики катапультировались. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Владимир Владимиров.

«Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», — говорится в сообщении главы региона.

Владимиров добавил, что информация уточняется и призвал пользоваться официальными данными.

28 марта российский военный самолет упал в море в районе Севастополя. Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, пилот катапультировался, его подобрали спасатели на расстоянии 200 м от берега, гражданские объекты не пострадали.

12 марта при попытке посадки на аэродроме в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны назвало причиной крушения пожар, возникший в одном из двигателей при взлете.