Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находились несколько членов конгресса США, задел другое судно в национальном аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Об инциденте, случившемся 10 апреля, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В числе пассажиров обоих самолетов были члены конгресса.

Рейс Bombardier, направлявшийся в Чарльстон (Южная Каролина), зацепил концом крыла на рулежной дорожке самолет Embraer, который должен был вылететь международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке. О пострадавших в сообщении FAA не говорится.

По данным Associated Press (ap), второй самолет в момент столкновения не двигался. На борту Bombardier находилось четверо членов экипажа и 76 пассажиров, на борту Embraer — столько же членов экипажа и 67 пассажиров.

По данным The Washington Post (WP), в числе пассажиров обоих рейсов были как минимум пятеро конгрессменов, в том числе демократы из Нью-Йорка Грегори Микс и Грейс Мэн, член палаты представителей от Нью-Джерси Джош Готтаймер и республиканец Ник ЛаЛота. По словам Микса, на борту его самолета находились семеро законодателей.

В своих сообщениях о происшествии конгрессмены осудили сокращения персонала в FAA, заявив, что это влияет на безопасность полетов. Министр транспорта США Шон Даффи в ответ на эти высказывания призвал «не нагнетать страх».

«Рад слышать, что все на борту в безопасности. Но прекратите нагнетать страх и давайте придерживаться фактов. Ни одна критическая для безопасности должность в FAA не была сокращена», — написал он в соцсети Х.

Даффи также призвал поддержать планы президента США Дональда Трампа по выстраиванию «совершенно новой, современной системы управления воздушным движением».

Инцидент не повлиял на работу аэропорта имени Рейгана, оба самолета вернулись к гейтам, сообщений о травмах не поступало, отметили в управления аэропортов Вашингтона. Воздушные суда будут выведены из эксплуатации для проверки, сообщили в American Airlines.

10 апреля в городе Джерси-Сити рядом с Нью-Йорком вертолет рухнул в реку Гудзон. Погибли все шестеро человек, находившиеся на борту — глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое детей, а также пилот.

Крушение вертолета стало третьей авиакатастрофой в США в 2025 году. В январе семеро человек погибли при крушении самолета санитарной авиации в Филадельфии. В Вашингтоне в том же месяце столкнулись армейский вертолет и самолет American Airlines, погибли 67 человек. На борту которого находились юные американские фигуристы, их родственники и тренеры, в том числе спортсмены российского происхождения Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова.