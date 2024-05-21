Сбежавшая от семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова раскрыла детали конфликта, который произошел 16 мая у отделения МВД по району Нагатино-Садовники в Москве. Новое видеообращение девушки опубликовала правозащитная организация «Марем».

По словам Заурбековой, она ушла из дома из-за «рукоприкладства», «тотального контроля» и «угрозы, что при малейшем непослушании ее увезут обратно в Чечню, в деревню». Кроме того, ей не нравились заявления родственников о том, что для того, «чтобы выйти замуж, образование не нужно».

Заурбекова рассказала, что замешанного в истории молодого человека зовут Артем, он старше нее на год, а познакомились они в декабре. Девушка призналась, что не раскрывала деталей об этом человеке, поскольку не хочет «подвергать его риску».

«Ушла я 13 мая, а утром 16 мая мы вышли на улицу, на площадку дома, и я увидела отца неподалеку. Мы сразу забежали в ближайший подъезд, откуда и вызвали полицию», — рассказала Заурбекова.

Девушка утверждает, что сотрудник полиции, который вез молодых людей, якобы «обманул» их, сказав, что за ними никто не поедет и с родственниками они не увидятся.

«По факту, когда мы приехали, у отделения стояло уже около десяти человек, которые кидали угрозы Артему. Прямо при сотрудниках полиции, которые потом говорили, что ничего не слышали, ничего не заметили. А меня хватали за руки», — заявила Заурбекова.

По словам девушки, в полиции она написала заявление о томя, что она уже совершеннолетняя и «пересекаться с родственниками» не хочет. После этого молодых людей отпустили из отделения, хотя на улице «ждала толпа».

«Как только мы вышли из отделения полиции, меня схватил отец, я силой вырывалась. На Артема напали с кулаками несколько человек. <…> В этот момент у КПП и заправки стояли полицейские, которые просто первые пару минут наблюдали за всем этим ужасом, смотрели, как избивают человека, пытаются затолкать в машину», — отметила Заурбекова.

Затем, по ее словам, полицейские все же отреагировали на происходящее и завели молодых людей обратно в отделение. Спутник Заурбековой, по ее словам, тогда написал заявление об избиении, а позже к ним приехал адвокат. «Очень грустно покидать страну, город, которые я очень-очень люблю, без возможности вернуться когда-нибудь обратно», — заключила девушка.

«У нас свои законы»

Днем 21 мая стало известно, что отец Лии Заурбековой Беслан до сих пор пытается с ней связаться, но пока ему не удалось этого сделать.

В интервью агентству Regnum мужчина рассказал, что поиски его дочери продолжатся, а молодой человек, который «ее ввел в заблуждение», «будет наказан».

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы», — сказал Заурбеков.

По его словам, как пишет Regnum, выход может быть только один — возлюбленный дочери должен принять ислам, иначе дочь ждет наказание. «Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — пояснил он.

Мужчина также утверждает, что обвинения его родственников в избиении спутника его дочери якобы бездоказательная выдумка общественников, цель которой — очернить семью. По словам Заурбекова, если факты нападения на молодого человека не были зафиксированы на видео, то и говорить не о чем: «нужны доказательства».

17 мая Заурбеков заявил MSK1.RU, что «в семье были внутренние разбирательства по семейным традициям». Он также высказал опасения, что его дочь могли завербовать, и отметил, что вопросом о побеге девушки занимаются «специальные люди».

«Она боится убийства»

Как отмечали в «Марем», Лия Заурбекова, уйдя из дома, где ее «тотально контролировали родственники», рассказала, «что физическое и психологическое давление было каждый день — и она боится убийства». Девушка написала в полиции заявление о том, что ушла из дома по собственному желанию и просит ее не искать.

Вечером 16 мая появилось видеообращение чеченки, на котором она заявила, что возле отделения полиции, где она находится, поджидают «человек десять точно». Заурбекова отмечала, что родители нашли ее через полицию, поскольку «соврали», что она якобы несовершеннолетняя, хотя ей уже 19 лет. «Из страха не можем выходить пока что из отделения полиции», — отмечала Заурбекова.

Ближе к полуночи в «Марем» сообщили, что Заурбекова вместе с адвокатом покинула отделение полиции и направилась «в безопасное место». Позже член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Заурбекова уехала из России. Правозащитница выразила мнение, что такой исход — «наилучший» для девушки.

Сама Заурбекова 17 мая подтвердила свой отъезд из страны, заявив, что ее «пугает, что к этому делу проявляет внимание [депутат Госдумы от Чечни Адам] Делимханов». Девушка попросила «оставить ее в покое» и не искать.

Делимханов до этого обещал, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам. «Адам Султанович <…> отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев выражал мнение, что Заурбековой помогли уехать из страны «псевдоправозащитники», которых он назвал «мошенниками».

Издание «Можем объяснить»* отмечало, что Заурбекову «спасли московские полицейские»: по словам работавших на месте журналистов, в какой-то момент сотрудники полиции начали отвлекать родственников девушки и представителей СМИ — именно тогда, предположительно, Заурбекова и выходила из отдела.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов