Служба безопасности Украины объявила в розыск телеведущую, заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», директора телеканала ТНТ Тину Канделаки, сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что речь идет о повторном объявлении в розыск с 2022 года.

«Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно “но”. В розыск они ее объявляют повторно с 2022 года. Операция “Шерше ля фам” в исполнении киевского режима», — прокомментировала она сообщение ТАСС.

По данным агентства, Канделаки числится в розыске на Украине с марта 2022 года по обвинениям в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. С 2017 года ее персональные данные также появились в базе украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Крым и поддержку действий России.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ведет собственный список лиц, которых по разным причинам объявляет угрозой национальной безопасности Украины. Их личные данные, включая адреса и номера телефонов, выкладываются в открытый доступ. В списке, помимо российских политиков, много журналистов, спортсменов и представителей шоу-бизнеса. В июне 2025 года стало известно, что в базу внесли актера Михаила Ефремова, поскольку он высказывался в поддержку российской специальной военной операции.

Сама Канделаки без каких-либо комментариев перепостила в своем канале новость «Газеты.RU» о ее розыске по линии СБУ, а также реакцию Захаровой.

В декабре 2024 года телеведущая попала под санкции Евросоюза в числе 54 россиян, которых Брюссель счел ответственными за «дестабилизирующие действия России за рубежом». В июне 2022 года Канделаки, а также ее сын и дочь Леонтий и Мелания Кондрахины были включены в санкционный список США.