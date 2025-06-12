Российского актера театра и кино Михаила Ефремова внесли в базу украинского сайта «Миротворец», назвав «пособником военных преступлений и соучастником преступлений» против Украины и ее граждан.

В пояснении к карточке Ефремова на сайте говорится, что он высказывался в поддержку российской специальной военной операции и положительно к ней относится. Адвокат актера Юрий Падалко на вопрос о причине внесения своего клиента в базу «Миротворца» заявил: «Потому что он русский человек».

Украинский сайт «Миротворец» с 2014 года ведет собственный список лиц, которых по разным причинам объявляет угрозой национальной безопасности Украины, причем в карточках указывает их персональные данные. В списке много журналистов, деятелей культуры и спорта, а также политиков. В России доступ к этому ресурсу заблокирован по решению суда. После начала военной операции на Украине в его базу попали несколько представителей российского шоу-бизнеса, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов), телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев, актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также актриса Екатерина Темнова, сыгравшая главную роль в сериале «Манюня».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала внесение Ефремова в базу «Миротворца» «довольно забавной новостью» и заявила, что актера можно с этим «только поздравить». «Я не очень понимаю, когда он успел туда попасть, что он такого совершил? Но об этом нужно спрашивать не меня, а украинскую сторону. А Ефремову мои поздравления», — заявила депутат NEWS.ru.

«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список „Миротворец“. Поэтому что там обсуждать?» — говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попадание в базу сайта хоккеиста Александра Овечкина.

Судя по карточке Ефремова на сайте «Миротворец», актер был внесен в эту базу еще во время заключения. Он провел четыре года в Алексеевской колонии (Белгородская область) после того, как суд приговорил его сначала к 8, а потом к 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Ефремов был условно-досрочно освобожден 9 апреля 2025 года.