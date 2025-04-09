Актер Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко. Артист покинул территорию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.
«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал адвокат.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позже скончался в больнице от травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.
В сентябре 2020 года суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов попросить заменить реальный срок на принудительные работы, но позже отозвал его. В конце февраля 2025 года
Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО. В марте его одобрили. После оглашения решения суда сын актера Никита Ефремов написал в Instagram*, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове.
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