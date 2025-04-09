Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал адвокат.

«Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — отметил Падалко.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позже скончался в больнице от травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

В сентябре 2020 года суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов попросить заменить реальный срок на принудительные работы, но позже отозвал его. В конце февраля 2025 года

Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО. В марте его одобрили. После оглашения решения суда сын актера Никита Ефремов написал в Instagram*, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове.

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