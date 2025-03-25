Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП, после условно-досрочного освобождения (УДО) из колонии отправиться в Москву для лечения хронической болезни легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко.

«Он собирается уезжать домой лечиться. <…> Если ничего не изменится, то 9 апреля. <…> Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — сказал он.

По словам адвоката Ефремова, дается 15 дней на обжалование решения суда, если апелляционная жалоба не поступит, то актер покинет колонию уже 9 апреля. Правозащитник не уточнил будут ли родственники встречать Ефремова.

После оглашения решения суда, 24 марта, сын актера Никита Ефремов написал на своей странице в Instagram*, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб», — написал он.

24 марта Белгородский суд одобрил ходатайство Ефремова об УДО по делу о смертельном ДТП. Во время заседания актер пообещал бросить пить и не садиться за руль. Актеру запретили менять место жительства, обязав также раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах.

Ефремов попросил удовлетворить ходатайство об УДО, так как лечение его «тяжелых заболеваний» следует проводить в специализированных учреждениях. Адвокат актера Падалко добавил, что осужденного несколько раз обследовал врач-пульмонолог. По словам правозащитника, Ефремову требуется специальное лечение, а учреждение ФСН не может обеспечить им актера.

Дело Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позже умер в больнице от травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

В сентябре 202о года суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов попросить заменить реальный срок на принудительные работы, но позже отозвал его.

В конце февраля 2025 года Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО.

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