Журналист и политолог Максим Шевченко в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер призвал вместо президентских выборов в России провести Земский собор. Он назвал выборы избыточной бюрократической процедурой и спектаклем.

Журналист заявил, что не понимает, «зачем играть в эти западные процедуры» в стране, которая ведет «активную конфронтацию с Западом». «Должны быть выборы, но не западного типа», — считает Шевченко.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин был избран Всекитайским собранием народных представителей.

«То есть фактически Земский собор Китая его выбрал. Вы можете сказать, что Си Цзиньпин нелегитимен? Да, Джо Байден назвал его диктатором. С точки зрения Джо Байдена, с точки зрения западной процедуры, западной социальной антропологии, американской — он нелегитимен, а с точки зрения китайской философии — абсолютно легитимен», — рассуждает собеседник RTVI.

Он призвал перестать «сидеть на двух стульях».

«Хватит хотеть мысленно договориться с Западом. Хватит лелеять себя надеждой, что если вы сохраняете этот дурацкий спектакль, где уже никто никому не делегирует давно никакие полномочия и где заранее известен результат.

Зачем играть в эти западные процедуры? Зачем? Соберите Земский собор, и Земским собором представителей земли русской — это будет адекватно сложившейся политической системе — изберите, передайте полномочия Владимиру Владимировичу Путину», — заявил Шевченко.

Он полагает, что вместо выборов должна быть «другая процедура определения легитимности высшей власти».

«Хватит уже нашу страну подверстывать под какие-то концепции — то марксистские, то либеральные, то какие-то монархическо-консервативные. Есть реальная ситуация. Надо убрать пелену с глаз и посмотреть на реальность. Страна находится в состоянии [военной операции]. Какие выборы во время [военной операции] могут быть? Я просто не понимаю», — сказал Шевченко.

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта. Путин зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца. Кроме того, Центризбирком зарегистрировал кандидатами Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»).

Рабочая группа ЦИК нашла 15% брака в подписях за выдвижение кандидатом муниципального депутата Бориса Надеждина и рекомендовала не допускать его к участию в выборах. Надеждин заявил, что будет «отбивать подписи», а в случае отказа в регистрации обжалует решение ЦИК в Верховном суде.