Схиигумен Гавриил (Виноградов), которого отстранили от руководства Сочинским подворьем Валаамского монастыря после слов об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей», попросил не составлять и не подписывать петиции в свою защиту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале его соратник и коллега монах Иоанн (Адливанкин), а схиигумен сделал репост.

Монах Иоанн, который является главным специалистом Душепопечительского православного центра (ДПЦ) св. Иоанна Кронштадтского в Москве, обратился к читателям канала, предположив, что многие знают «о своего рода конфликте между схиигуменом Гавриилом и известным чеченским генералом Апти Алаудиновым».

«Решением настоятеля и братии монастыря о. Гавриила в итоге отстранили от руководства Сочинским Валаамским подворьем и эта проблема вызвала большое протестное движение в защиту о. Гавриила», — написал монах.

По его словам, схиигумен Гавриил передал через него и попросил по возможности распространить информацию о том, что он «категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия».

«Никакой бунт в нашей Церкви — неприемлем! Включая и против решений Церковноначалия! А под это дело активировалось и множество радикальных элементов из околоправославной среды! Бог поругаем не бывает и все как-то понемногу устроится!» — указал монах Иоанн.

Он призвал «законопослушно прислушаться <…> к настоятельному запрету опытного духовника и по возможности других привести к миру, возложив все упование на нашего Господа».

Монах Иоанн также записал видеообращение к участникам чата ДПЦ, которые продолжают возмущаться решением отстранить схиигумена от руководства Сочинским подворьем Валаамского монастыря. Он обвинил их в «бесновании», бунтарстве и разжигании розни.

Как заявил монах, схиигумен Гавриил «очень смущен бунтом, который поднялся», и попросил его «постараться успокоить народ». «Он запрещает писать петиции в его защиту. Это бессмысленно. Он надеется на Бога», — сказал монах Иоанн.

Он высказал мнение, что публикация той части проповеди «на несколько человек, которые были в храме», когда схиигумен Гавриил рассуждал об «армии мусульман», уже была «провокацией».

«Уже не объяснишь, что он имел в виду радикальные элементы. Но так получилось, это подставили, это тоже лукавый. Что же вы беснуетесь? Что же вы разжигаете рознь?» — возмутился монах Иоанн в видеообращении.

Он отметил, что и сам не раз «более жестко» выражался по поводу ислама в статьях, но при этом не рисковал публично выступать на эту тему и приковывать к ней широкое внимание.

«Сегодня идет война, нам, наоборот, требуется определенная этика. Но вы-то обернулись сейчас даже не против мусульман, а против церкви, священноначалия — вот в чем ваш бунтарский дух бесовский открывается. <…> Это беснование называется «бунт против установленных властей». Это самая большая беда церкви», — обрушился монах на защитников схиигумена в чате.

Слова о мусульманах и реакция Алаудинова

Резонансная проповедь схиигумена Гавриила прозвучала 25 мая. Ее полная запись была опубликована в его телеграм-канале 30 мая.

В проповеди схиигумен назвал веру «цементом, который скрепляет народ», после чего привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой». Далее он заявил, что в дни праздника Курбан-байрам недалеко от Московской соборной мечети «людьми покрыто все пространство».

«И эти люди — мужчины, здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный», — сказал схиигумен Гавриил.

С резкой критикой среди прочих мусульман выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал священника РПЦ «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

Через несколько дней Алаудинов принес извинения за то, что оскорбил священника, назвав его «дебилом». В то же время он подчеркнул, что делает это только из-за его возраста (схиигумену Гавриилу 75 лет), поскольку кавказский мужчина уважает старших и не допускает оскорблений в их адрес.

Алаудинов повторил, что, по его мнению, отец Гавриил своими словами причислил всех мусульман к террористам и тем самым оскорбил их. Командир «Ахмата» также упрекнул тех, кто призывал его извиниться перед православным священником, но не высказал претензий самому священнику.