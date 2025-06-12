От схиигумена Гавриила, которого отстранили от должности начальника Сочинского подворья на фоне конфликта с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, потребовали удалить все его аккаунты в соцсетях, сообщили в Валаамском монастыре. При этом в обители подчеркнули, что критика и нападки на действующего представителя РПЦ недопустимы.

Как уточнили в пресс-службе монастыря, 5 июня Духовный собор обсудил ситуацию с Гавриилом. В частности, речь шла о «ряде его резонансных высказываний» в соцсетях, которые вызвали «негативную реакцию в обществе и СМИ».

Кроме того, Гавриил, как говорится в сообщении, проигнорировал неоднократные предупреждения игумена Валаамского монастыря, включая прямое письменное благословение от 12 мая 2020 года с просьбой прекратить подобную деятельность.

Изучив материалы, духовный собор в итоге постановил освободить схиигумена от должности начальника Сочинского подворья и приписного скита.

«Схиигумену Гавриилу предписано в недельный срок удалить все аккаунты в социальных сетях, в том числе страницы Кавказского скита, запрещено размещать материалы в интернете или СМИ, а также любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений», — говорится в сообщении.

В монастыре подчеркнули, что приняли решение об отстранении схиигумена с учетом «чем пятилетних безуспешных попыток священноначалия обители воспрепятствовать политизации проповедей данного клирика».

«Вместе с тем мы категорически не приемлем носившие оскорбительный характер нападки на схиигумена Гавриила, который остается действующим священнослужителем Русской Православной Церкви. <…> При этом полагаем недопустимыми заведомо ложные интерпретации действий Духовного собора монастыря, используемые в попытке оказать давление на руководство обители», — добавили в обители.

Скандальная проповедь про мусульман и реакция Алаудинова

В конце мая схиигумен Гавриил выступил с проповедью, которая была затем опубликована в его телеграм-канале. В ней он высказал сомнение в том, что ислам следует считать «правильной» религией, а также заявил, что в дни празднования Курбан-байрам недалеко от Московской соборной мечети «людьми покрыто все пространство».

«И эти люди — мужчины, здоровые, непьющие мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. И результат будет очень печальный», — сказал священник.

Эти слова вызвали бурную критику со стороны разных общественных деятелей, включая муфтиев. На высказывание схиигумена также отреагировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он назвал священника РПЦ «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», и «представителем войск Антихриста», а его слова — «провокационными вбросами».

Православное движение «Сорок сороков» потребовало возбудить уголовное дело против Алаудинова из-за оскорбления чувств верующих и возбуждения ненависти, а также его увольнения из Минобороны.

Через несколько дней генерал принес извинения за то, что оскорбил священника, подчеркнув при этом, что делает это только из-за его возраста (схиигумену Гавриилу 75 лет). Алаудинов считает, что отец Гавриил своими высказываниями провоцирует разногласия среди мусульман, которых он фактически назвал террористами. Командир «Ахмата» также раскритиковал тех, кто требовал от него извинений перед православным священником, но не высказал претензий самому священнослужителю.

Однако в «Сорок сороков» заявили, что этих извинений им недостаточно, отметив, что готовы отозвать свои претензии, если генерал попросит прощения у всей православной общественности.

Скандал с участием схиигумена также прокомментировал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Он отметил, что священник критиковал лишь «агрессивную часть мигрантов», которых немало в России, а не всех мусульман. Корчевников выразил удивление по поводу того, что «Герой России, генерал публично оскорбил старшего священника, одного из самых уважаемых на Кавказе и в России». Он также подчеркнул, что Алаудинов принес извинения «за неуважение к возрасту».

Позднее соратник схиигумена, монах Иоанн (Адливанкин) сообщил, что Гаврил попросил граждан не составлять и не подписывать петиции в свою защиту. По словам монаха, схиигумен «очень смущен бунтом, который поднялся», и попросил его «постараться успокоить народ». Иоанн добавил, что публикация той части проповеди «на несколько человек, которые были в храме», когда схиигумен Гавриил рассуждал об «армии мусульман», уже была «провокацией».