Кировский районный суд Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девушке, которую обвиняют в том, что она повесила на школьный стенд фотографии участников «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Восьмиклассница проходит по делу об оправдании или пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК).

Защита обвиняемой просила назначить ей домашний арест, отмечает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, школьница повесила фотографии основателя РДК* Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкин на стенде, который расположен на третьем этаже образовательного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Снимки сопровождались подписью «Герой России».

«Фонтанка» писала, что фотографии Капустина и Левкина провисели в образовательном центре «не один день». Первым их заметил 16-летний школьник во вторник, 24 декабря. В тот же день стенд собрал аншлаг из учителей и педагогов, после чего на него обратила внимание и директор учебного заведения.

В школу приехала полиция, которая изъяла фотографии и сняла отпечатки пальцев. Были опрошены учителя и школьники. Изначально правоохранители задержали заместителя директора по воспитательной работе, которая отвечает за печать грамот и информационных листовок. Женщина свою причастность к произошедшему отрицала.

Позднее под подозрение попала 16-летняя ученица восьмого класса, она была задержана и ночь на 28 декабря провела в изоляторе временного содержания. Санкция вменяемой школьнице ч. 1 ст. 205.2 УК предусматривает штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

* признан в России террористической организацией и запрещен