Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнюю школьницу по подозрению в публичном оправдании или пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК), сообщает «Фонтанка». По версии следствия, именно восьмиклассница ответственна за появление на школьном стенде фотографий бойцов «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) с подписью «Герой России».



Инцидент произошел в образовательном центре Кировского района Санкт-Петербурга. Фотографии основателя РДК* Дениса Капустина и участника батальона Алексея Левкина, заочно арестованных в России за причастность к террористической деятельности, разместили на стенде «Информация инспектора по делам несовершеннолетних». По данным «Фонтанки», снимки провисели на стенде «не один день».

«Русский добровольческий корпус»* — это часть Интернационального легиона Украины, которая была сформирована в августе 2022 года из выходцев из России. Некоторые из них воевали на стороне Украины с 2014 года.

Первым фотографии заметил 16-летний школьник. Во вторник, 24 декабря, он прогуливался в холле во время перемены, подошел к стенду на третьем этаже и увидел, что там представлена не только информация от инспектора по делам несовершеннолетних, пишет «Фонтанка».

В тот же день стенд с фотографиями членов РДК* собрал аншлаг из педагогов и учащихся, после чего на него обратила внимание и директор учебного заведения. Вскоре в школу приехала полиция — сотрудники забрали фото и скотч с отпечатками пальцев. Помимо этого, правоохранители опросили школьников и советника директора по воспитанию, которая отвечает за печать грамот и информационных листовок.

Женщина заверила, что не печатала снимки Левкина и Капустина, а по третьему этажу ходит редко. Позднее под подозрение попала 16-летняя ученица восьмого класса, она была задержана и ночь на 28 декабря провела в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье об оправдании или пропаганде терроризма.

Санкция вменяемой школьнице ч. 1 ст. 205.2 УК предусматривает штраф от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Школьнице уже исполнилось 16 лет, для людей ее возраста закон предусматривает наказание в виде лишения свободы, но на срок не больше десяти лет.

Так, в ноябре 2023 года суд Санкт-Петербурга приговорил школьника Егора Балазейкина к шести годам колонии по делу о поджоге двух военкоматов. Его задержали в феврале 2023 года, на тот момент подростку было 16 лет. По версии следствия, он дважды пытался поджечь военкоматы: в городе Кировске в Ленобласти и в Красногвардейском районе Петербурга (ни одно из зданий не загорелось).

В сентябре 2024 года суд в Омске арестовал двух 16-летних подростков, которые подожгли вертолет на одной из авиабаз в области. Школьников обвинили в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). По данным Baza, задание юноши получили через Telegram, за это им пообещали заплатить $20 тыс.

* признан в России террористической организацией и запрещен