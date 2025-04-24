Ввод миротворцев на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению с НАТО и в дальнейшем к Третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС рассказал секретарь российского Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу.

По мнению экс-министра обороны, использование слова «миротворцы» необходимо «для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами».

«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне.

«Откуда придут эти «миротворцы»? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО», — отметил Шойгу.

Он также отметил, что британцы до начала боевых действий «очень активно» строили в Очакове в Николаевской области свою военно-морскую базу, где не только тренировали морской спецназ ВМС Украины, но и проводили против России свои операции.

«Получается, что они опять смогут вернуться туда, но уже под флагом миротворческих сил?» — задался вопросом секретарь СБ.

Шойгу также добавил, что «именно это и подразумевает французский президент Эмманюэль Макрон, когда говорит, что Украина имеет право просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией».

В феврале Associated Press (AP) писало, что группа европейских стран тайно разрабатывает план по отправке войск на Украину, чтобы обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения. По данным агентства, усилия возглавляют Великобритания и Франция.

Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что лидеры стран-членов Евросоюза все еще не приняли решения по вопросу отправки военных на территорию Украины. По его словам, возможны «очень разные форматы» пребывания войск стран ЕС на Украине.

Президент Украину Владимир Зеленский говорил, что Киеву нужны 200 тыс. европейских миротворцев. По словам украинского лидера, они обеспечивали бы безопасность страны после окончания вооруженного конфликта с Россией. Позднее Зеленский снизил это количество до 100 тыс.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал RTVI, что Россия не согласится на размещение миротворческих сил, где будет украинские, российские и представители страны, которая не входит в НАТО. Его коллега, первый замглавы комитета Алексей Журавлев, также отметил, что Украине ради ее спасения проще всего подписать капитуляцию.