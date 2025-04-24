Ввод миротворцев на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению с НАТО и в дальнейшем к Третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС рассказал секретарь российского Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу.
По мнению экс-министра обороны, использование слова «миротворцы» необходимо «для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами».
«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — подчеркнул Шойгу.
По его словам, здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне.
«Откуда придут эти «миротворцы»? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО», — отметил Шойгу.
Он также отметил, что британцы до начала боевых действий «очень активно» строили в Очакове в Николаевской области свою военно-морскую базу, где не только тренировали морской спецназ ВМС Украины, но и проводили против России свои операции.
«Получается, что они опять смогут вернуться туда, но уже под флагом миротворческих сил?» — задался вопросом секретарь СБ.
Шойгу также добавил, что «именно это и подразумевает французский президент Эмманюэль Макрон, когда говорит, что Украина имеет право просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией».
В феврале Associated Press (AP) писало, что группа европейских стран тайно разрабатывает план по отправке войск на Украину, чтобы обеспечить выполнение потенциального мирного соглашения. По данным агентства, усилия возглавляют Великобритания и Франция.
Президент Украину Владимир Зеленский говорил, что Киеву нужны 200 тыс. европейских миротворцев. По словам украинского лидера, они обеспечивали бы безопасность страны после окончания вооруженного конфликта с Россией. Позднее Зеленский снизил это количество до 100 тыс.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал RTVI, что Россия не согласится на размещение миротворческих сил, где будет украинские, российские и представители страны, которая не входит в НАТО. Его коллега, первый замглавы комитета Алексей Журавлев, также отметил, что Украине ради ее спасения проще всего подписать капитуляцию.