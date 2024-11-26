Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Глава немецкого правительства пояснил, что его разговор с российским лидером, состоявшийся в середине ноября впервые с конца 2022 года, был необходимостью. Вместе с тем Шольц отверг обвинения в том, что этот разговор выгоден для него и вредит Украине.

«Я думаю, что граждане ФРГ должны относиться к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу его делать», — сказал он в ответ на вопрос, не относился ли его телефонный разговор с президентом России к предвыборной кампании.

Шольц отметил, что его руководством Германия «уже давно стала самым большим сторонником Украины», но в этой конфликте нужно хорошенько подумать над тем, как действовать разумно.

Он добавил, что нынешняя беседа с Путиным как и предыдущие не была приятной, однако сторонам необходимо поддерживать диалог и слушать друг друга, тогда Берлин получит возможность повторить свои аргументы по поводу украинского кризиса.

По словам канцлера ФРГ, после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, а некоторые люди заблуждаются, полагая, что один телефонный звонок может решить проблему.

Шольц заявил, что продолжит эти контакты, поскольку считает это важным для граждан Германии. Он отметил, что его задача как представителя страны в Европе и на международной арене — обеспечивать рациональный подход к текущей ситуации.

Глава немецкого правительства также рассказал, что заверил Путина в том, что Берлин продолжит поддержку Киева и нужно искать выход из ситуации.

Переговоры Путина и Шольца

Олаф Шольц и Владимир Путин 15 ноября впервые с декабря 2022 года провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Шольц заявил о «незыблемой решимости Германии» поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а также призвал главу России «прекратить [военные действия] против Украины и вывести свои войска».

Как сообщили в Кремле, Путин в ходе разговора с немецким канцлером отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. По словам российского президента, возможные договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и исходить «из новых территориальных реалий».

На следующий день после беседы Шольца с Путиным агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Союзники Германии по Евросоюзу остались недовольны решением канцлера ФРГ позвонить президенту России. Один из собеседников агентства рассказал, что о планах Берлина «не было известно большинству стран-участниц» ЕС.

Как отмечал Bloomberg, один из европейских чиновников назвал решение канцлера «бесполезным», другой заявил, что канцлер поступил так из-за «своей слабости, и предположил, что ему лучше заняться внутренними проблемами». Еще один европейский чиновник «выразил недоумение по поводу этого дипломатического шага и поставил под сомнение ценность такого разговора лидера [Германии], который, возможно, покинет свой пост через несколько месяцев».