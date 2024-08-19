Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, из-за состояния здоровья выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году, пишет SHOT. При этом адвокат артиста не подтвердил РЕН ТВ информацию о досрочном освобождении.

По данным источника SHOT, новое ходатайство сторона защиты уже подготовила.

«Несмотря на несколько нарушений режима Ефремовым в ИК адвокаты почти не сомневаются в УДО. Дело в том, что для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками», — пишет телеграм-канал.

По его информации, у Ефремова наблюдается головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

«Это тот самый неврологический недуг, из-за которого еще во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо прямо в зале заседания. Теперь адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет возрастного актера к инсульту», — отмечает издание.

Источник РЕН ТВ при этом рассказал, что в настоящее время ведется работа по подготовке документов для подачи на УДО. По его словам, у Ефремова действительно есть проблемы со здоровьем, его регулярно осматривают врачи в колонии медсанчасти.

«У Михаила Ефремова есть проблемы с челюстью и зубами. Идет сбор медсправок, которые в дальнейшем могут использоваться при подаче документов на УДО», — добавил собеседник РЕН ТВ.

В начале марта администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области, где содержится Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО. Окончательное решение примет суд, говорил тогда председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко позже отрицал информацию о том, что суд якобы отказал актеру в условно-досрочном освобождении.

В конце июня SHOT писал, что Ефремову предложили условно-досрочное освобождение взамен на участие в боевых действиях на Украине. По данным телеграм-канала, движение «Ветераны России» готовило соответствующее письмо в колонию, где артист отбывает наказание.

Председатель движения Ильдар Резяпов тогда заявил, что с учетом времени в СИЗО Ефремов отбыл уже более половины срока. Он подеркнул, что актер раскаялся и «пересмотрел свои взгляды на жизнь».