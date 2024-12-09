Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта могут начаться, если обе стороны придут к выводу, что больше не могут улучшить свое положение с помощью военных действий. В случае российско-украинского конфликта этого еще не произошло. Такое мнение политолог Екатерина Шульман* высказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Давайте сформулируем один базовый принцип. Он является неизменным вне зависимости от обстоятельств. В военных действиях переговоры наступают тогда, когда обе стороны приходят к убеждению, что они не улучшат свое положение военным путем. Это убеждение может наступить в результате капитуляции и полного разгрома одной из сторон или в результате истощения обеих. Но к этой мысли должны прийти обе стороны», — сказала Шульман*.

По словам политолога, если одна из сторон считает, что «навоюет себе лучшие условия», чем есть у нее сейчас, то переговоров не будет. «Это, еще раз повторю, общее правило. Не надо быть военным экспертом для того, чтобы это понимать», — подчеркнула собеседница RTVI.

По мнению Шульман*, в случае с конфликтом на Украине как минимум российская сторона «не считает, что ее военные возможности исчерпаны».

«Пока положение таково, переговоры не являются реалистической перспективой. Это может измениться завтра, но сегодня я, честно говоря, не вижу их», — заключила Шульман*.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский хотели бы «заключить сделку» с Россией, чтобы остановить военный конфликт. Республиканец добавил, что российскому президенту Владимиру Путину «пришло время действовать».

Накануне этого заявления Трамп встретился с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Незадолго до встречи источники Reuters сообщали, что у команды избранного американского президента есть несколько планов по урегулированию конфликта на Украине.

Путин в июне назвал условия для полного прекращения огня на Украине и начала переговоров. По его словам, Украина должна вывести войска из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в НАТО.

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