С победой Дональда Трампа на президентских выборах США звучит все больше мнений, что его приход к власти ускорит достижение мира на Украине. Рассчитывают на это и в самом Киеве. По данным СМИ, украинская делегация уже начала переговоры с командой Трампа и якобы готовится «сообщить о готовности к миру». Что известно о перспективах и сроках окончания военных действий — в материале RTVI.

Надежды на Трампа

Избранный президент США не раз обещал в случае своей победы завершить военные действия на Украине «за 24 часа» и еще до вступления в должность, однако до сих пор никакого мирного плана не озвучивал. Судя по деталям, которые попадают в СМИ, ни один вариант, имеющийся у соратников Трампа, не предполагает членства Украины в НАТО и возвращения всех утраченных территорий.

По данным Reuters, существует как минимум три потенциальных плана урегулирования. Наиболее развернутый исходит от будущего спецпредставителя по отношениям с Россией и Украиной Кита Келлога и экс-чиновника Совета национальной безопасности Фреда Фляйца. Он предполагает заморозку конфликта по линиям фронта, приостановку вступления Украины в НАТО, прекращение военной помощи Киеву, если тот не согласится на переговоры, и увеличение военной помощи, если на переговоры не пойдет Москва.

План будущего вице-президента США Джей Ди Вэнса состоит в создании «сильно укрепленной» демилитаризованной зоны на существующих линиях фронта. Бывший и.о. директора американской Национальной разведки Ричард Гренелл предложил создать «автономные зоны» на востоке Украины.

У Трампа и его команды не было прямых контактов с Россией относительно урегулирования на Украине, заявил в интервью CNN замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, Москва готова рассмотреть предложения Вашингтона, но не в ущерб своим интересам. При этом Россия может ответить «еще более сильными военными средствами», если Запад продолжит давление, добавил дипломат.

«Готовность к миру»

В Киеве надеются, что приход Трампа к власти ускорит завершение военных действий.

«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Общественному» в середине ноября.

По мнению украинского лидера, есть «все возможности» завершить конфликт в 2025 году, но это достижимо только вместе с Европой и США. Трамп со своей стороны способен оказывать «большое давление» на Россию через усиление Украины, заявил Зеленский.

«Понятно, что это [окончание конфликта] нелегко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров», — отметил глава государства.

Зеленский лично встречался с Трампом в США в конце сентября и, как рассказал Кит Келлог, речь шла о необходимости завершения военных действий. «Они с президентом Трампом говорили о том, что после тысячи дней войны пора ее заканчивать. Потому что президент очень четко сказал: “Время пришло”. И он прав. Эта война продолжается уже более тысячи дней. Она расширилась и теперь стала глобальной», — заявил Келлог в эфире Fox News.

По данным The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters, украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком уже начала переговоры с командой Трампа по поводу урегулирования конфликта. На встрече, которая прошла 4 декабря в Вашингтоне, присутствовали в том числе Келлог и Вэнс. Источник WSJ утверждает, что Украина намерена «сообщить о готовности к миру».

Источники «Страны.ua» утверждают, что офис Зеленского рассматривает два сценария ― завершение военных действий вскоре после инаугурации Трампа в январе с последующим проведением выборов на Украине либо провал мирных переговоров и затягивание конфликта.

«Прямо сейчас»: что говорят в Европе

Союзники Киева по НАТО тоже начали рассматривать различные сценарии переговоров по прекращению военных действий, говорят источники Bloomberg. По их словам, от стремления к победе Киева члены альянса переключились на попытки достичь для Украины «наилучшего положения для отражения российского наступления или переговоров о возможном прекращении огня».

Обсуждаются такие гарантии безопасности, которые защитили бы Украину, «не провоцируя» президента России Владимира Путина, утверждают собеседники агентства. Один из возможных сценариев предполагает создание демилитаризованной зоны, которую после прекращения огня будут патрулировать европейские войска. По словам высокопоставленного западного дипломата, обсуждения происходят на фоне осознания, что ситуация на Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время.

Призывы к переговорам раздаются и напрямую от западных лидеров. Об этом в частности высказался 4 декабря в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил о необходимости разработать с Украиной «концепцию того, как война может закончиться в какой-то момент», и подчеркнул, что обсудить планы нужно «прямо сейчас, до наступления зимы».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в начале декабря заявил, что политика Лондона направлена ​​на создание для Украины «максимально сильных позиций для переговоров». Источник Reuters в британском правительстве отмечает, что глава британского правительства впервые столь ясно заговорил о возможности мирного урегулирования конфликта. Прежде он называл условием для завершения военных действий восстановление международно признанных границ Украины.

В Венгрии, не поддерживающей политику НАТО и ЕС по Украине, уверены, что достижение мира может стать реальностью благодаря Трампу, который «ясно говорил о своем желании положить конец войне».

«Остается только верить, что к 20 января на Украине не произойдет ничего, что безвозвратно изменит ситуацию и значительно осложнит достижение мира», — выразил надежду министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Что говорят в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пока нет никаких оснований для переговоров.

Политолог Борис Межуев

Переговоры — или своего рода предпереговоры — уже начались, явно разблокируются контакты по линии военных ведомств, [глава МИД России Сергей] Лавров впервые со времен начала СВО посетил европейскую страну. Похоже, стороны договорились воздержаться от дальнейшей эскалации — мы не видим новых ударов ATACMS и ничего не слышим уже дня три как об «Орешнике». Разумеется, Россия будет требовать всего по максимуму и сейчас действительно имеет смысл не занижать планку наших требований.

Военный волонтер Алексей Живов

Я бы добавил еще, что приезд [американского журналиста Такера] Карлсона — это серьезный звоночек. В Москву прислали лучшего переговорщика Трампа, лично симпатичного Кремлю. <..>

Если договорится не удастся, негативный эффект будет для нас двойным. Я уже не говорю о том, что если Украина сохранит свой русофобский консенсус и мечты о ревизии, нас потом ждет СВО 2.0 со значительно более тяжелыми последствиями.

Депутат Госдумы Алексей Чепа

Голоса среди членов НАТО дают возможность здравым политикам больше говорить в защиту мира. Я думаю, что нам все же удастся остановить эскалацию. И я абсолютно уверен, что весной следующего года конфликт будет окончен.