Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», — объявила она (цитата по ТАСС).

4 декабря спикер МИД опубликовала в своем телеграм-канале фотографию с записи беседы главы ведомства и американского журналиста. Тогда она не раскрыла дату выхода интервью, подписав лишь «наберитесь терпения».

Позже в этот же день в эфире радиостанции Sputnik Захарова уточнила, что интервью выйдет через пару дней. По ее словам, итоговое видео будет длится примерно 1,5 часа.

Карлсон ранее рассказал в соцсети X, что снова прибыл в Москву и взял интервью у Лаврова. Журналист заявил о близости мира к ядерной войне, в том числе из-за решения американской администрации снять ограничения для Украины в применении дальнобойного оружия для ударов по России.

В начале февраля Карлсон уже приезжал в Москву, чтобы взять большое интервью у президента России Владимира Путина. В ходе беседы глава государства говорил, в частности, о том, что Россию нельзя победить на поле боя, а «иллюзия» о том, что это возможно, сложилась «от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».