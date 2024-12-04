Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X сообщил, что он прибыл в Москву и взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. К своему сообщению Карлсон прикрепил видео на фоне Кремля.

В опубликованном ролике журналист заявил, что мир сейчас как никогда близок к ядерной войне, в том числе из-за решения американской администрации снять ограничения для Киева в применении дальнобойного оружия для ударов по России. По его словам, американцы даже не подозревают, что их страна «фактически находится в состоянии войны с Россией».

Журналист также отметил, что у граждан США нет возможности узнать российскую позицию по вопросу, из-за разрыва связей между Вашингтоном и Москвой.

«И мы решили спросить [Лаврова], где именно мы находимся. Двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? Есть ли какой-то способ «выдернуть» Россию обратно с Востока, из сферы влияния Китая, к Западу, или это постоянный альянс?», — сказал Карлсон.

Журналист также отметил, что поинтересовался у главы российского МИД, означает ли избрание Дональда Трампа президентом США окончание конфликта, который меняет мир, экономику США, глобальную экономику, и угрожает жизни каждого человека на этой планете.

По словам Карлсона, интервью получилось «захватывающим» и анонсировал, что оно выйдет «очень скоро».

В начале февраля Карлсон также приезжал в Москву, где взял большое интервью у президента. России Владимира Путина. В апреле журналист взял интервью у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Позже выяснилось, что, находясь в России, американский журналист также поговорил с философом Александром Дугиным, которого называют «идеологом русского мира». Интервью с Дугиным было опубликовано в конце апреля.

По словам председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, в СЖР готовы принять Карлсона в свои ряды, если тот со своей стороны будет готов «платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста».