Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, интервью длится около 1,5 часа, сейчас оно монтируется и переводится.

«Получилось около полутора часов. Через пару дней выйдет», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Она отметила, что беседа получилась интересной, и напомнила, что Карлсон ранее взял интервью и у президента Владимира Путина.

«Если речь идет об американской аудитории, вы не очень понимаете, о ком идет речь. В большинстве своем люди вообще не имеют представления об окружающем мире. <…> Да, для интервью это было масштабно. Но как ему удалось в доходчивой форме донести до американцев основные вехи — это высочайший пилотаж», — считает Захарова.

Карлсон ранее рассказал в соцсети X, что снова прибыл в Москву и взял интервью у Лаврова. Журналист заявил о близости мира к ядерной войне, в том числе из-за решения американской администрации снять ограничения для Украины в применении дальнобойного оружия для ударов по России.

По словам Карлсона, американцы даже не подозревают, что их страна «фактически находится в состоянии войны с Россией». «И мы решили спросить [Лаврова], где именно мы находимся. Двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами?» — сказал интервьюер, который известен консервативными взглядами.

В начале февраля Карлсон уже приезжал в Москву, где взял большое интервью у Путина. В нем глава государства говорил, в частности, о том, что Россию нельзя победить на поле боя, а «иллюзия» о том, что это возможно, сложилась «от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».

Позже выяснилось, что, находясь в России, американский журналист поговорил и с философом Александром Дугиным, которого называют «идеологом русского мира». Интервью Карлсона с Дугиным было опубликовано в конце апреля.