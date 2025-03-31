Швеция объявила о выделении Украине крупнейшего с 2022 года 19-го пакета военной помощи на 16 млрд шведских крон (примерно $1,6 млрд). Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.

«Мы представляем 19-й пакет помощи Украине… Пакет поддержки, который мы представляем сегодня, является крупнейшим на сегодняшний день из тех, что мы пожертвовали Украине», — сказал Йонсон.

В конце января 2025 года министр обороны Швеции также объявил о выделении 18-го пакета помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд).

В ноябре 2024 года депутат парламента Швеции Олле Торелль направил обращение министру обороны страны Йонсону с инициативой создания системы контроля за тем, как Украина использует помощь в виде финансов и поставок вооружений.

В октябре шведское правительство решило направить €63 млн на поддержку украинского ВПК и военной техники, из которых €20 млн будут использованы на закупки через украинскую оборонную промышленность. По данным правительства, с февраля 2022 года Швеция выделила 57,4 млрд крон на помощь Украине, из них 48,4 млрд крон — военная поддержка (€4,99 млрд и €4,20 млрд соответственно).

В июне 2024 года Евросоюз создал специальный аудиторский комитет по контролю за расходами Украиной выделяемых средств по целевому назначению.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд евро. Глава дипломатии ЕС не уточнила, когда именно будет утверждена инициатива о выделении помощи Киеву.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Швеция готова тратить большие деньги на Украину, так как не хочет завершения ее конфликта с Россией. По мнению эксперта, пакет военной помощи на сумму $1,6 млрд не станет последним.

«Швеция — страна с развитой военной промышленностью, обладает компетенциями в разработке целого ряда систем вооружений мирового уровня. Поэтому, разумеется, объявленный пакет помощи, не первый и не последний. Это серьезный вклад Стокгольма в продолжение военного конфликта на Украине», — сказал он.

Коротченко добавил, что это последовательная политика, которую Швеция проводит с начала СВО.