Американские демократы во главе с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис намеренно предпринимают усилия для затягивания боевых действий на Украине, чтобы дождаться ноябрьских выборов. Об этом «Ленте.ру» заявил шведский политолог и независимый исследователь Грег Саймонс.

«Демократическая партия в США не хочет признавать свое политическое и военное поражение на Украине до президентских выборов в ноябре», — утверждает собеседник издания.

По его словам, для затягивания боевых действий Вашингтон пользуется финансированием, которое предоставляют Украине «европейские вассалы и клиенты». Именно из-за «нежелания США признавать поражение от России», убежден Саймонс, объем поддержки Киева Евросоюзом не только сохраняется на прежнем уровне, но и увеличивается.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах приступить к урегулированию украинского конфликта еще до вступления в должность, поскольку, как он утверждает, «ситуация становится все хуже» и может перерасти в Третью мировую войну.

Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков в колонке для RTVI высказывал предположение о том, что в случае победы Трамп будет давить на Европу, используя украинский конфликт в качестве рычага, поскольку не считает ЕС главным регионом стратегических интересов Вашингтона.

Писатель Михаил Веллер* заявлял в интервью RTVI, что США выгодно затягивание украинского конфликта, поскольку «на Украине, которая весьма коррумпирована, закопано много грязных тайн американских политических деятелей, начиная с нынешнего так называемого президента Байдена, его милого сынка и так далее, и так далее».

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов