После дебатов Байдена и Трампа стало окончательно понятно, что действующий президент США находится не в самом лучшем состоянии для управления страной и участия в выборах. Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков рассказывает, почему Джо Байден, скорее всего, останется в президентской гонке, а также какой будет политика Дональда Трампа, в случае его избрания президентом, по отношению к российско-украинскому конфликту.

Почему никто не может отговорить Байдена баллотироваться в президенты США

Мы как будто перенеслись на машине времени сразу в два периода советской и российской истории. С одной стороны, это 1982 — 1984 годы, время «гонок на лафетах». Происходит смена поколений в Демократической партии. Элита, которая контролировала политическую сферу в течение многих десятилетий, не хочет отдавать свои привилегии.

Те люди, которые жили в аналогичный период в Советском Союзе, помнят, что, с одной стороны, советский народ был в шоке, но, с другой стороны, существовало общее понимание, что такое возможно только в однопартийной авторитарной системе, но не в демократической. Оказывается, что, если вы живете в двухпартийной системе, которая вынуждает политиков идти на компромиссы в целях создания абсолютного большинства, необходимого для победы на выборах — вовсе нет.

На днях по телевидению выступала бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США, 84-летняя Нэнси Пелоси, и ее экс-заместитель, член Палаты от Южной Каролины Джим Клайборн. Оба говорили, что, по их мнению, Байден находится в прекрасной форме. Возможно, с высоты их возраста это видится действительно так.

Но теперь ситуация становится еще более сложной. Мы словно переносимся уже в 1996-й год. Вопрос не стоит о том, сможет ли Байден выполнять свои обязанности во время второго срока, — непонятно, дотянет ли он до конца первого, который закончится только в январе.

Даже элитарные СМИ все больше заботит теперь другой вопрос: а кто, собственно, управляет страной? Начали копать, и оказалось, что у власти находится некая семья, как это было в конце 90-х годов в России. Это жена Джо Байдена, его сестра и все тот же печально известный сын Хантер Байден, плюс несколько советников, старых друзей президента, большинству из которых, кстати, тоже глубоко за 80. К чему все это может привести страну — остается только гадать.

Байден же в определенной степени оказался в роли Голого короля из сказки Андерсена. Весь мир, — кто-то с любопытством, а кто и с ужасом, — наблюдал за его деградацией, в особенности в последние несколько месяцев. Однако его окружение продолжало говорить ему, что он в прекрасной форме и все от него просто в восторге. Байден все больше замыкался в информационном кругу членов своей семьи и ближайших советников.

После дебатов с Трампом происходящее уже приняло какие-то лавинообразные масштабы, и семья совершенно откровенно стала вмешиваться в процесс управления страной. Публично это выразилось в заявлении о том, что она «рекомендует» Байдену оставаться в президентской гонке. Все эти факты по-настоящему пугают население США.

Из-за чего элита Демократической партии не предпринимает никаких шагов к замене Байдена

В Америке партия — это понятие достаточно абстрактное. Особенно Демократическая партия, которая состоит из групп специальных интересов, основанных, прежде всего, на таких факторах, как раса, этничность, гендерные вопросы, сексуальная ориентация и так далее. Все эти группы прежде всего защищают свои интересы.

Элита Демократической партии в последние месяцы полностью защитила Байдена от критики в рамках ее самой. Праймериз фактически не было, президент не участвовал во внутрипартийных дебатах, серьезные кандидаты были деморализованы. Те, которые все-таки рискнули бросить ему перчатку, — например, Роберт Кеннеди, — были выдавлены из праймериз.

А ведь праймериз выполняют две функции. Одна из них — как раз найти наиболее эффективного, наиболее «рыночного» кандидата. Ничего подобного не получилось. Ситуация напоминала выборы в советском Политбюро. К тому же, помимо этого, во время праймериз формируется и обсуждается платформа кандидатов. Этого тоже, по сути дела, не происходило.

Все решалось за кулисами очень узкой группой людей, которые мгновенно спускали собак на любого, кто пытался выразить свое мнение или проявить некие амбиции. Помимо этого, расчет постоянно шел на то, что Байдену вообще не надо будет участвовать в политической борьбе как таковой. Трампа же, как очевидного республиканского кандидата, предполагалось задавить судебными процессами. Ставка делалась на то, что это будет легкая победа, в которой любой кандидат, даже такой, как Байден, сможет выиграть.

В результате элита Демократической партии пожинает плоды своей кипучей деятельности. Кандидат не был апробирован, нет и никаких серьезных альтернативных вариантов. Даже сейчас наиболее вероятно, что, после метаний и панических попыток исправить ситуацию, они вернутся к кандидатуре Байдена, и все затихнет.

Да и какие у них есть варианты? Во-первых, остается только четыре месяца на раскрутку кандидата. Этого очень мало. Во-вторых, легитимный наследник Байдена, вице-президент Камала Харрис, мягко говоря, — слабый кандидат, который может просто опозориться. Между тем, Харрис единственная фигура, которая может хоть как-то сформировать консенсус среди демократов — делегатов съезда партии. Более того — она единственная, кто имеет законное право получить те деньги, которые собрал Байден на избирательную кампанию. Все остальные потенциальные кандидаты должны будут начинать с нуля.

Если же в итоге это будет не Харрис, то возникают две проблемы. Первая — как партия, которая строит свою идеологию на догмате представительства меньшинств, может отказать легитимному преемнику, женщине-афроамериканке, к тому же еще и с азиатскими корнями? Отказ от Харрис сразу расколет демократов и может привести к уходу из партии феминисток и афроамериканцев.

Все другие кандидаты, за исключением нее, не имеют общенациональной известности и возможности за оставшееся время эту известность набрать. Большинство из них — белые мужчины, что для демократов уже представляет собой большой минус, за исключением Гретхен Уитмор, губернатора Мичигана, у которой есть свои скелеты в шкафу.

Впрочем, есть у демократов и «кандидат мечты» — это жена бывшего президента Барака Обамы Мишель Обама. Она чернокожая, имеет общенациональную известность и популярность у демократических избирателей. Проблема с ней состоит в том, что она категорически в течение многих лет вообще отказывалась участвовать в политике каким бы то ни было образом. Ее кандидатуру обсуждали еще в 2016-м году, когда было ясно, что Хиллари Клинтон — слабый кандидат. Ее обсуждали и в 2020-м году, когда было ясно, что Байден тоже не особо сильный претендент на пост президента.

Сейчас опять пытаются муссировать вопрос ее кандидатства. Однако до сих пор она не проявляла ни малейшего желания баллотироваться. Возможно, ей есть что скрывать, и она не хочет, чтобы это выплыло во время избирательной кампании. А, может быть, у нее действительно возникло стойкое отвращение к политике после лет, проведенных в Белом доме (о чем она, кстати, сама много говорила).

В целом же демократы посадили себя в очень глубокую лужу своими же собственными действиями. Каждый день, который проходит без принятия ими окончательного решения, эту лужу углубляет, и она постепенно превращается в яму. Все меньше остается времени на то, чтобы раскрутить потенциального нового кандидата, консолидировать партию вокруг него и — что очень важно, — найти новые деньги на его кампанию.

Зачем Трамп сказал, что после избрания собирается стать «диктатором на день»

Трамп — любитель ярких скандальных фраз, за которые потом приходится платить. Когда он говорил о том, что он будет диктатором на день, он имел в виду, что подпишет ряд президентских указов, которые позволят депортировать нелегалов в больших количествах, закрыть границу и принять ряд других мер. По сути, в этом нет ничего особенного. Он это сделал, когда пришел к власти в 2016-м году, заблокировав иммиграцию из девяти стран, угрожавшую безопасности США.

Есть, конечно, обширный консервативный «Проект 2025», предложенный фондом Heritage, предполагающий кардинальную перестройку политической и государственной систем США после вероятного прихода Трампа к власти. Однако тут нужно учитывать, что такие планы всегда являются декларациями, которые редко выполняются полностью по двум причинам. Во-первых, потому, что кандидаты и не собираются выполнять все свои обещания, и, во-вторых, потому, что американская система разделения властей часто мешает президентам выполнить их.

Если говорить о демонтаже государственных агентств и реструктуризации правительства, предложенных в «Проекте 2025», то такие события происходят в рамках исполнительной власти. Это то, что президент вполне может сделать. Что касается вопросов, требующих законодательного одобрения, то они не могут быть просто решены президентом, и здесь все будет зависеть от баланса сил в Конгрессе.

Сможет ли, скажем, Трамп опереться на большинство республиканцев в обеих палатах? И более того, каков будет баланс в республиканской фракции между трампистами и традиционными республиканцами? Мы знаем по результатам праймериз, что Трамп получал примерно 80% голосов республиканцев, но при этом 20% выступали жестко против него.

Такие вопросы, как, скажем, права меньшинств, программы обучения и другие подобные, могут оказаться не только законодательными, но и конституционными. Тогда это очень долгий процесс, который столкнется с апелляциями в судах, и, в конце концов, дело почти наверняка дойдет до Верховного суда. Сейчас у республиканцев в нем достаточно твердое большинство, но, тем не менее, и тут будут идти очень серьезные и жесткие дискуссии.

Вопрос привилегий для меньшинств крайне поляризует общество. Сейчас на местном уровне принимаются многочисленные законы, ведущие к серьезному расхождению между штатами, контролируемыми республиканцами и демократами. Если на Юге отменяют либеральные инициативы, то на Севере их, наоборот, стараются усилить, что ведет к дальнейшему расколу страны.

Когда это все выйдет на федеральный уровень, я вполне допускаю, что Трамп будет подписывать какие-то акты, сообразующиеся с республиканской позицией. Однако все будет зависеть от баланса сил в Конгрессе и последующих решений судебных органов. В лучшем случае Трамп получит результат, которого он хочет, через несколько лет, а в худшем и наиболее вероятном случае эта затея будет похоронена где-то в рамках судебной системы.

Кто будет вице-президентом Трампа

Ясно, что нас ждут турбулентные четыре года. Если Трамп придет к власти, ему, в частности, надо быть очень осторожным с выбором вице-президента. Байден, как опытный аппаратчик, сделал один совершенно гениальный ход: он ухитрился найти Камалу Харрис, которая еще хуже, чем он, и поэтому обезопасил себя, «купив» себе такую четырехлетнюю «страховку».

Трампу нужно сделать что-то подобное. Во время своего первого срока он нашел Майка Пенса, который был совершенно невыразительным серым чиновником, говорящим такими же резаными шаблонными фразами, как и Байден. Однако Пенс в самый критический момент Трампа не поддержал. И тут он оказывается в очень опасной ситуации. Для того, чтобы набрать дополнительные голоса, ему нужен яркий кандидат в вице-президенты, который принесет поддержку определенной группы, — скажем, женщин или афроамериканцев.

Но взять такого человека — это в определенной степени подписать себе смертный приговор. Тогда с первого дня начнутся заявления о том, что Трамп недееспособен. Его будут пытаться снять через какие-то околоконституционные шаги, — скажем, применив 25-ю поправку к Конституции, — и передать власть вице-президенту, который более приемлем для истеблишмента. Найти полезного и в то же время лояльного второго номера — непростая задача.

Какой будет политика Трампа по отношению к России и Украине

Трамп пришел из бизнеса. Он делец, и торгуется всегда и по поводу всего. Недавно его помощники озвучили план урегулирования российско-украинского конфликта, и он действительно похож на правду. Трамп скорее всего будет пытаться использовать политику кнута и пряника, описанную в нем. Ясно, что пряником для Украины является продолжение военной помощи, а для России — снятие санкций и, возможно, признание каких-то украинских территориальных потерь со стороны США. С кнутом тоже все понятно: для Украины это прекращение помощи и признание российских территориальных приобретений, для России — усиление санкций и отказ от признания новых территорий.

Этот план отличается от байденовского, не предполагающего никаких компромиссов (или по крайней мере об ином не заявлялось публично). Думаю, что Трамп попытается пойти этим путем, поскольку ему будет нужна крупная дипломатическая победа. Он реалист и понимает расклад сил на земле. С другой стороны не стоит думать, что он согласится на что угодно — договор будет заключен только тогда, когда это будет выглядеть максимально эффектно для него.

Трампу необходимо после этого иметь возможность сказать: вот, мол, Байден затащил нас в этот конфликт, а я из него вышел, причем посмотрите, на каких хороших условиях!

При этом стоит помнить, что одним из краеугольных камней стратегии Трампа является то, что Европа уже не представляет собой главный регион стратегических интересов США. Он полагает, что нужно разворачиваться в сторону Китая, Тихого океана. Соответственно, с европейцами, по мнению Трампа, следует говорить жестко, и требовать, чтобы они решали свои проблемы сами. Так что, если Трамп станет президентом, то будет продолжать давление на ЕС и использует украинский конфликт как один из его механизмов.

С другой стороны, непонятно, как этот конфликт может завершиться полностью — ведь это потребует от украинского руководства признать территориальные потери. Скорее всего, здесь будет зиять эдакая кровоточащая рана в течение еще очень долгого периода времени. И пока она не затянется, никто Украину в состав НАТО не примет. Все обещания в этом направлении, которые могут даваться на словах, абсолютно нереальны с точки зрения стратегических интересов как Соединенных Штатов, так и европейских членов НАТО.

Поэтому произнесенные ранее слова Трампа о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не стоит принимать всерьез. Он всегда все преувеличивает, бравирует, но, по крайней мере, понятно, что он хоть как-то будет пытаться усадить стороны за стол переговоров. Для него любая договоренность станет результатом определенного компромисса, где каждая сторона что-то получает, но и от чего-то отказывается. Вот серьезное отличие позиции Трампа от позиции Байдена по этому вопросу.

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