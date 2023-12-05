США выгоден долгий вооруженный конфликт на Украине, потому что там «закопаны грязные тайны» американских политических деятелей, в том числе президента Джо Байдена. Такое мнение писатель Михаил Веллер высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

«Я говорил с самого начала, что Западу выгодно, чтобы эта ***** [военная операция] была длинной. Прежде всего, Соединенным Штатам, потому что в Украине, которая весьма коррумпирована, как всем известно, закопано много грязных тайн американских политических деятелей, начиная с нынешнего так называемого президента Байдена, его милого сынка и так далее, и так далее», — заявил Веллер.

Сын Джо Байдена, Хантер Байден, в 2010-х годах входил в совет директоров газодобывающей компании Burisma, в то время как его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин утверждал, что в 2016 году был уволен по требованию Джо Байдена после того, как инициировал уголовные дела в отношении руководства Burisma.

По мнению писателя, у США есть «совершенно свой расчет и совершенно свои тайные договора, которые никогда не будут опубликованы».

«Байден — человек грязный насквозь, который брал взятки, считайте, у всех. И мы не знаем, о чем там договаривался директор ЦРУ в Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года», — утверждает Веллер.

По его словам, можно лишь предположить, «что украинский политический истеблишмент во многом пляшет под дудку Демократической партии США».

«Поэтому они не только долго воровали, но еще и долго врали своему народу — и то, что оружия хватает, и то, что победа завтра, и так далее, и так далее. Были несколько серьезных, разумных людей (они и есть, дай им бог здоровья), которые об этом говорили», — рассуждает Веллер.

При этом писатель полагает, что «дело движется к замораживанию конфликта», однако ситуация в мире может резко поменяться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Может в любой день умереть Байден. Не будем ему этого желать, все люди смертны, иногда он выглядит не очень хорошо. Может что-либо произойти в России, человек предполагает, а Господь Бог располагает. Но как оно движется все сейчас — дело движется к замораживанию конфликта <…> Главное для Запада — это отделить Россию от Китая, чтобы Россия не входила в союз с Китаем и с Ираном против Запада», — добавил Веллер.

Слухи о переговорах

В начале ноября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что военный конфликт с Россией зашел в тупик.

В том же месяце британская газета The Guardian сообщила, что на Украине воцарилось мрачное настроение. Немецкая Bild со ссылкой на источник писала, что США и Германия хотят принудить президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией, надавив на него путем сокращения поставок оружия и убедив в «бессмысленности продолжения» боевых действий. Официально Вашингтон и Берлин отрицают данную информацию.

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Запад, «кинув» Украину с обещанной поддержкой, попытается навязать ей «новое мирное соглашение», при котором Киев должен будет согласиться с потерей четырех областей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что на Украине сложилась критическая ситуация и нужно готовиться к плохим новостям.