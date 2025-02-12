Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России в рамках 15-го пакета, принятого в декабре 2024 года, сообщается на официальном сайте ее правительства. Отныне, если российские суды будут претендовать на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями из обеих стран, швейцарские власти вправе не признавать их решения.

«Федеральный совет (правительство — прим. RTVI) принял решение присоединиться к дальнейшим мерам 15-го пакета санкций ЕС против России. Теперь запрещено признавать и приводить в исполнение некоторые решения российских судов, в которых российские суды заявляют об исключительной юрисдикции в отношении споров между российскими и швейцарскими компаниями», — говорится в официальном сообщении правительства Швейцарии.

Как пояснили в Федеральном совете, этот запрет направлен на защиту прав швейцарских компаний и охрану их от неоправданного финансового ущерба. Меры вступят в силу 13 февраля 2025 года.

Швейцария не входит ни в ЕС, ни в военные альянсы. Присоединившись к санкциям против России, она впервые после окончания наполеоновских войн в 1815 году нарушила политический нейтралитет: такого не было даже в Первую и Вторую мировые войны. Швейцария заморозила российские активы на $6,8 млрд, но выступает против их конфискации в пользу Украины.

Власти Швейцарии начали вводить санкции против России в марте 2022 года вслед за Евросоюзом, приводя их в соответствие с «общеевропейскими». Власти страны также заморозили финансовые активы, связанные с Россией, на $7,9 млрд. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что из-за этого Швейцария не сможет выступать в качестве посредника при урегулировании украинского конфликта.