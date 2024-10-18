Украинские вооруженные силы приступили к спешному возведению бетонных укреплений в Курской области, рассказал ТАСС представитель российских силовых структур. По его словам, высоким качеством эти укрепления не отличаются.

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — заявил собеседник агентства.

Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Андрея Кошкина, украинским военнослужащим скорее всего не хватит времени для того, чтобы соорудить полноценные укрепления из бетона.

«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу. Работа наших военных весьма результативна», — приводит его слова «Лента.ру».

Ранее военный волонтер Роман Алехин рассказал изданию «Украина.ру», что ВСУ заняли укрепрайоны, которые были выстроены в Курской области.

«Под Курском мы тоже выстроили «Линию Суровикина», которая прекрасно показала себя в Запорожской области. Но под Курском она не сработала, потому что пустая оборона без людей, оружия и связи не может работать. И сейчас противнику даже окапываться не пришлось. Он просто занял наши опорники», — заявил он.

Алехин подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается на линии «Плехово-Гуево-Горналь», где российские военные пытаются «подрезать» Суджанскую группировку ВСУ.

«Резюмирую. Мы неплохо прорвались от Коренево потому, что оно близко к границе и там не было укреплений. Мы там закрыли противника в котел. А теперь нам придется долбить свои же опорники. Это уже большая проблема», — заключил он.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. В Минобороны регулярно отчитываются о ходе «отражения попытки вторжения ВСУ» на территорию России.

Агентство Bloomberg ранее в октябре передавало, что, по оценкам США, ВСУ смогут удерживать занятые ими территории в Курской области еще как минимум несколько месяцев, «если не дольше». В Кремле уверены, что контроль над всеми районами Курской области будет восстановлен.