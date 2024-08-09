Родившиеся в Курске артисты и телеведущие, среди которых Владимир Винокур, Игорь Скляр и Антон Зорькин, переживают за судьбу региона и его жителей. В разговоре с NEWS.ru они пожелали курянам не паниковать и верить в силу российских войск, а также напомнили об исторических победах жителей региона над самыми разными врагами.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур отметил, что жители Курской области — куряне — всегда отличались стойкостью и воинственностью. Кроме того, он напомнил, что на Курск неоднократно нападали, но это заканчивалось проигрышем противника.

«Я бы пожелал верить, что Курск — это всегда символ победы. Курская битва. Издревле курская земля была неприкасаемая. Любой враг должен знать, что нападение на Курск — это гибель. Даже в “Слове о полку Игореве” есть фраза: “А мои куряне — славные воины”», — отметил Винокур.

Он признался, что о нападении знает лишь то, что рассказывают в средствах информации и добавил, что о реальной обстановке на поле боя могут не знать даже те, кто находится в Курске.

Еще один уроженец Курска — телеведущий Антон Зорькин — пожелал жителям региона не переставать верить в победу российских войск и ожидать скорый благоприятный исход событий.

«Я бы пожелал жителям Курской области верить в то, что все завершится самым благоприятным образом. Верить в то, что наши бойцы дадут отпор и наши исконные территории будут освобождены», — поделился Зорькин.

Народный артист России Игорь Скляр, который также родом из Курска, призвал российских граждан «не отчаиваться и не паниковать».

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин назвал случившееся в регионе «масштабной провокацией». По информации российского Минобороны, украинская армия на Курском направлении потеряла до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.