Митрополита Илариона (Григория Алфеева) освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией. Это решение было принято в ходе последнего в 2024 году заседания Синода, следует из документов на сайте Русской православной церкви.

В журнале Синода №141 от 27 декабря о результатах работы Комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии изложено решение: обратить внимание митрополита Илариона на «несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», освободить его от управления епархией и «почислить на покой».

Вместо Илариона временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручили митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а «почисленного на покой» Илариона отправили служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. Работа Комиссии на этом завершена, но может быть возобновлена при появлении новых обстоятельств или сведений, говорится в решении Синода.

В начале июля бывший келейник митрополита Илариона — 21-летний иподиакон Георгий Сузуки — обвинил его в сексуальных домогательствах и предъявил несколько аудио с их разговорами.

Иларион подтвердил, что Сузуки тайно вел звукозапись в его доме на протяжении нескольких месяцев, но отказался признать подлинность предъявленных им файлов, потребовав доказать в суде, что их не подделывали и не монтировали. Митрополит также обвинил мать келейника в том, что она шантажировала его этими аудиозаписями, вымогая €384 тыс. за их уничтожение.

Пресс-секретарь епархии Николай Ким тоже усомнился в подлинности записей и рассказал, что в Венгрии на Сузуки заведено уголовное дело в связи с кражей денег и ценностей из епархиального дома в Будапеште.

В июле Синод отстранил Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией на время работы комиссии по изучению положения дел в организации. Иларион также был освобожден от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.