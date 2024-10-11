Факельное горение на территории нефтяного терминала в Феодосии прекратилось, заявил глава города Игорь Ткаченко. По его словам, ситуация на нефтебазе постепенно стабилизируется, оперативные службы работают над ликвидацией последствий пожара.

«На 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем», — сообщил Ткаченко в телеграм-канале.

Поскольку пожарные продолжают ликвидировать возгорание, то по-прежнему действуют ограничения на некоторых дорожных маршрутах, часть улиц остается перекрытой, отметил глава Феодосии.

По словам Ткаченко, качество воздуха в районе ЧС отвечает норме — по состоянию на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Накануне стало известно о выбросе горючих материалов на одном из терминалов нефтебазы.

Кроме того, глава города рассказал, что в течение дня возможно возвращение домой эвакуированных жителей. По его словам, окончательное решение власти примут чуть позже в связи с нормализацией ситуации. Накануне Ткаченко говорил, что всего из ближайших населенных пунктов эвакуировали 1137 человек. По словам чиновника, более тысячи человек разместились у родственников, 129 человек — в трех пунктах временного размещения.

Пожар на одной из крупнейших в Крыму нефтебаз не удается потушить пятые сутки. Он начался в понедельник утром, 7 октября. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

8 октября, власти сообщили об увеличении площади пожара до 2,5 тыс. кв. метров. В экстренных службах отметили, что горят три резервуара с нефтепродуктами.

Из-за пожара были введены ограничения на железнодорожном и автобусном транспорте, часть проездов перекрыли. О пострадавших не сообщалось.

Минобороны сообщало, что за ночь с 6 на 7 октября над Крымом было сбито 12 беспилотников.