Судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе получены результаты судебно-химической экспертизы, проведенной ФГБУ „Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России“. <…> Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении ведомства. В СК отметили, что выводы судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». «С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей. <…> В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела», — добавили в ведомстве.

В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. Двое детей умерли в больнице, через несколько часов скончались еще двое. Им было 6-13 лет.

В декабре отцу детей предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), его оставили под подпиской о невыезде. В региональном СК сообщали, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым мужчина обрабатывал дом.

2 февраля пресс-служба регионального управления прокуратуры сообщила, что в этой же семье умер грудной ребенок, который родился в ноябре 2024 года. В момент отравления мать была на последних месяцах беременности.

По данным прокуратуры, предварительная причина смерти — ребенок захлебнулся рвотными массами. В ведомстве устанавливают «причины и условия произошедшего», идет процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК; максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

У матери погибшего ребенка не обнаружили признаков отравления, пишет Shot. По данным телеграм-канала, предварительно установлено, что смерть не связана с отравлением семьи, которое произошло осенью.