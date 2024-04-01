Следственный комитет (СК) по просьбе депутатов Госдумы и общественных деятелей начал процессуальную проверку финансирования и проведения терактов со стороны США, Украины и других западных стран против России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Обращение к СК подготовили парламентарии Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантратова, а также политолог и философ Александр Дугин и украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

«В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Днем 27 марта Николай Харитонов сообщил в своем телеграм-канале, что парламентарии направили заявления о расследовании актов международного терроризма в генпрокуратуры пяти стран — России, Германии, Кипра, США и Франции. По словам депутата, США и их союзники «проводят теракты на российских территориях руками группировки ИГИЛ* и украинских спецслужб».

Харитонов призвал привлечь к уголовной ответственности американское и украинское руководство, а также спецслужбы этих стран. Среди мер наказания парламентарии предлагают выплату контрибуций в пользу пострадавших, арест счетов причастных государств, юридических и физических лиц, а также конфискацию имущества.

В пояснительной записке депутаты указали на некоторые теракты и покушения, в которых, по мнению парламентариев, есть и украинский, и американский след. В документе приводят в пример подрыв газопроводов «Северные потоки», а также покушения на российских политических и общественных деятелей, среди которых журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский и писатель Захар Прилепин.

31 марта МИД России потребовал от украинских властей немедленно арестовать и выдать всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России. Ведомство, в частности, указало на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, «цинично признавшего <…> организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов» в России.

Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что в требовании ведомства речи о теракте в «Крокус Сити Холле» не было. По ее словам, на данном этапе речи об этом нападении не шло, поскольку «правоохранительные органы должны собрать соответствующую фактуру».

В конце марта глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали покушений на российских политиков и общественных деятелей, а также намекнул на причастность спецслужбы к организации нападений. Официально Малюк отказался признавать участие СБУ в террористических атаках.

*запрещенная в России террористическая организация