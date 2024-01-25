В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу не подтвердили сообщения о задержании сотрудника маркетплейса Wildberries по делу о пожаре на складе в поселке Шушары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Никто не задержан», — заявили изданию в ГСУ СК. Подозреваемых по делу нет, сказали «Комсомольской правде» в ведомстве.

В пресс-службе Wildberries RTVI рассказали, что расследование причин пожара продолжается.

«Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», ― добавили в пресс-службе.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» 24 января сообщил о задержании сотрудника Wildberries, который возмущался в рабочем чате системой штрафов и угрожал поджечь склад. Mash опубликовал аудиозапись разговора, как утверждается, со сборщиком заказов на складе в Шушарах по имени Роман.

Молодой человек на записи рассказал, что по дороге на работу его остановили сотрудники ГАИ и заявили, что машина значится в розыске. По словам собеседника канала, он «весь день в отделе просидел», затем его отпустили. Мужчина также заявил, что у него «железное алиби». Угрозы поджечь склад он объяснил тем, что его «обложили штрафами», и он «разозлился».

RT со ссылкой на источник сообщил о задержании сотрудника Wildberries, «признавшегося в поджоге склада в Шушарах». Другой источник канала сообщил, что с юридической точки зрения говорить о задержании мужчины нельзя, поскольку «факт задержания пока не оформлен».

По данным «Фонтанки», работника склада Wildberries, писавшего о поджоге в чате, «проверили, опросили и отпустили». Источник Shot утверждает, что алиби сборщика заказов проверили по камерам видеонаблюдения. «В момент пожара Роман был в квартире и писал в чат сотрудников Wildberries», — пишет канал. У мужчины прошли обыски, за угрозы поджога его уволили.