Следственный комитет (СК) объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Адвокат артиста Сергей Жорин в разговоре с агентством не подтвердил и не опроверг эту информацию.

По данным источника ТАСС, Моргенштерна* разыскивают в рамках предварительного следствия по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Адвокат Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для розыска Моргенштерна*, поскольку его местонахождение известно.

«Мой доверитель от следствия не скрывается, его местонахождение следователю известно: Алишер [Моргенштерн*] в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — сказал правозащитник.

Моргенштерн* был признан иноагентом в мае 2022 года. Ведомство связывало это решение с тем, что рэпер с 2020 по 2022 год музыкант получил более 29 млн рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd, в том числе за размещение политических постов в Telegram-канале «Не Моргенштерн*». Музыкант пытался оспорить это решение через своих представителей, но суд оставил его в силе.

В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. Как отмечал источник РИА Новостей, причиной стало отсутствие специальных пометок у публикаций рэпера в телеграм-канале и на YouTube.

17 января 2025 года СК объявил Моргенштерну* обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Жорин заявил РБК, что рэпер вину не признает, а защита намерена доказывать его невиновность.

В тот же день Моргенштерн* лег в реабилитационный центр для зависимых и опубликовал фото из больничной палаты. В своем телеграм-канале он написал, что поставил цель «провести трезвым весь 2025 [год], как минимум».

18 января стало известно, что суд арестовал дом и земельный участок рэпера Алишера Моргенштерна* в Истринском районе Подмосковья. Также арест был наложен на нежилое здание и три нежилых помещения, принадлежащих артисту. По решению суда Моргенштерн* не может совершать с этим имуществом какие-либо юридические действия.

Жорин сообщил РБК, что ни музыкант, ни его защита не получали официальных уведомлений об аресте недвижимости и будут обжаловать соответствующие акты.

«Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали… Его то за что? Что он сделал, не понимаю», — писал Моргенштерн* 19 января в своем канале. Рэпер не живет в России с ноября 2021 года.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов