Путешественнику Михаилу Пичугину, выжившему после двухмесячного дрейфа на лодке-катамаране в Охотском море, предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшее смерть людей (ч.3 ст.263 УК РФ). Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Станислав Асташенко.

По его словам, судоводитель грубо нарушил правила безопасности при пользовании маломерными судами во время плавания. В частности, подвесной мотор судна находился в неудовлетворительном состоянии из-за того, что мужчина не соблюдал правила его эксплуатации.

Как отметил Асташенко, расследование уголовного дела продолжается, но находится на завершающей стадии.

В начале августа Пичугин, его брат и 15-летний племянник выдвинулись на катамаране «Байкат 470» к Шантарским островам для наблюдения за китами. На обратном пути катамаран попал в шторм, сбился с курса и потерял управление, оставшись без якорей, двигателя и весла.

Лодка дрейфовала 67 дней, в середине октября ее случайно обнаружил рыболовецкий траулер «Ангел». Рыбаки подняли Пичугина на борт. Брат и племянник мужчины умерли во время дрейфа от истощения, их тела были привязаны к лодке.

Сам Пичугин рассказал, что выжил «с Божьей помощью». Он собирал дождевую воду, питался размоченным горохом, крупой и сублимированной лапшой. Согреться ему помогал спальник с верблюжьей шерстью. За время дрейфа мужчина похудел на 50 кг.

Путешественников искали на вертолетах, но безуспешно. Поиски осложнялись плохой погодой, а также отсутствием точной информации об изначальном местонахождении лодки и данными о ее маршруте. Пичугин после спасения провел две недели в больнице, набрав за это время 9 кг.