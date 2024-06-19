Германия может подвергнуться крупномасштабному теракту, подобному нападению на «Крокус Сити Холл», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МВД ФРГ Нэнси Фейзер,

«Европа, в частности Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ* и ИГИЛ-К* (афганское крыло ИГИЛ*, также известное как «Вилаят Хорасан»*)», — заявила министр внутренних дел.

По словам главы Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томаса Хальденванга, ИГИЛ-К* — «безусловно, самая опасная группировка».

«Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — пояснил он.

Власти Германии заявили, что привлекательной мишенью для террористов может стать чемпионат Европы по футболу, который с 14 июня по 14 июля проходит в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

FT напомнила, что ИГИЛ-К* недавно опубликовала снимок, на котором боевик с оружием стоит на футбольном стадионе. Изображение сопровождает надпись «Забей последний гол».

По словам Хальденванга, террористической группировке удалось «отправить своих сторонников в Западную Европу под прикрытием исхода беженцев из Украины». Он также отметил, что организация опубликовала многочисленные пропагандистские видеоролики, призывающие своих сторонников совершать нападения на «легкие цели» в Европе.

В июле 2023 года немецкая полиция арестовала семь человек, которых подозревали в принадлежности к ИГИЛ-К*. Газета отметила, что все были выходцами из Центральной Азии и прибыли в Германию из Украины, когда там начались боевые действия.

Вечером 22 марта произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» вооруженные люди устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. По делу о теракте арестованы 12 человек.

Как передавал «Sputnik-Таджикистан» со ссылкой на источник, один из арестованных — Шамсидин Фаридуни — был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. Кроме того, подготовку к нападению задержанный проходил в Стамбуле, сообщало издание.

Накануне, 18 июня, газета Hürriyet сообщила, что турецкие спецслужбы предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на «Крокус». По данным издания, нападение готовили боевики афганского филиала ИГ* «Вилаят Хорасан»*.

* организация признана в России террористической и запрещена