Журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил, что возбужденное в отношении него уголовное дело о госизмене является «либо преднамеренными действиями, либо ошибкой следствия». Об этом он рассказал в документальном фильме «Дело Сафронова», который был показан 23 декабря на телеканале «Россия 24». Кроме того, журналист утверждает, что его действия были квалифицированы неверно.

«Первый эпизод [моего уголовного дела] построен на многолетней слежке, прослушивании моих разговоров, прослушивании моей квартиры и так далее. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких, скажем так, признаков шпионажа, но, тем не менее. это легло в основу сначала обвинительного заключения, а затем уже приговора суда», — заявил Сафронов в интервью автору фильма, телеведущему Эдуарду Петрову.

Он подчеркнул, что деньги, которые ему передал политолог Демури Воронин, были гонораром за статью. Сам Воронин рассказал, что нашел Сафронова по его публикациям в различных СМИ, а затем связался с ним в социальных сетях.

По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов якобы передал политологу Демури Воронину данные о российских военных в Сирии, а тот отправил их немецкой разведке. Сафронова также обвинили в том, что в 2017 году он передал секретную информацию чешским спецслужбам через своего друга в Чехии Мартина Лариша.

Также в документальный фильм «России 24» вошло интервью со следователем ФСБ Александром Чабаном, который впервые публично заговорил об этом деле. По его словам, журналист использовал работу в «Коммерсанте» как предлог, а за сбор секретных данных получал якобы минимум €80 тыс. Сам Сафронов подчеркнул, что у него такой суммы «ни разу не было».

«Против уголовного дела [Ивана Сафронова] привлекали различных общественных и культурных деятелей, которые, не понимая сути обвинения, не понимая материалов уголовного дела, не видя перед собой объем доказательств, давали очень смелые оценки о том, что обвинение абсурдно», — рассказывал Чабан перед камерой.

Он утверждал, что Сафронов передавал чешской разведке данные о российских военных спутниках, «которые выполняли определенные задачи очень важные Главного разведывательного управления Генерального штаба». Эти сведения. по словам Чабана, впоследствии поступали в распоряжении ГРУ Минобороны Украины.

В фильме также впервые была процитирована личная переписка Сафронова, якобы фигурировавшая в материалах дела, фигурировали кадры с ним из колонии и расшифровки разговоров, которые журналист, как утверждается, вел с невестой и бывшей девушкой.

Дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. До вынесения приговора журналист больше двух лет провел в СИЗО. Все это время ему не разрешали свидания и звонки родным. В октябре 2020 года Сафронов не смог позвонить матери в ее день рождения: следователь счел, что разговор «может быть использован для скрытого обмена информацией и для противодействия следствию». В октябре 2021 года следователь запретил Сафронову переписку с семьей.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима, апелляция не дала результатов.. В феврале 2023 года его уволили с должности советника главы Роскосмоса и этапировали в ИК-7. В августе Верховный суд оставил кассационную жалобу на приговор журналисту без удовлетворения.