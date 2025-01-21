Следователи опросили певицу Анну Седокову в рамках проверки суицида ее бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой», — сказала собеседник агентства.

Ранее друг спортсмена Марк Пугачев, ссылаясь на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии, рассказал телеграм-каналу Mash, что самоубийство Тиммы могло быть подстроено. По словам мужчины, латвийские специалисты обнаружили некие расхождения с заключением из России.

Пугачев сообщил, что следы на теле баскетболиста якобы показались экспертам из Латвии подозрительными и неестественными, а в документах из Москвы это не указано. При этом друг Тиммы заявил, что утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было.

По данным телеграм-канала, родственники спортсмена уже в курсе и планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, несмотря на итоги экспертизы. Они требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее, писал Mash.

Правозащитница Светлана Грачева, которая дружила с Тиммой рассказала NEWS.ru, что эксперты пока не подтвердили, действительно ли баскетболист совершил самоубийство.

«Поэтому назначен ряд дополнительных экспертиз, который более глобально и серьезно все исследует. Там и отпечатки пальцев, и взятая кровь, и техническая экспертиза телефона», — пояснила она.

Тело 32-летнего баскетболиста Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 ноября в подъезде одной из гостиниц Москвы. Спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала его экс-супруга Анна Седокова. По информации телеграм-каналов, Тимма поздравил певицу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, записывая голосовые сообщения.

Как писал Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.