Следственные органы в ходе проверки установили, что бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Другие версии его гибели не подтвердились, сообщают РБК и РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее юрист Екатерина Гордон, которая представляет интересы семьи спортсмена, рассказала журналистам, что близкие родственники Тиммы подали жалобу на отказ правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту его смерти. По словам Гордон, отказ связан с истечением процессуальных сроков. При этом полиция не исследовала информацию в телефоне баскетболиста, а также опросила не всех родственников.

«Мы считаем, что там есть сведения, имеющие важное значение для установления обстоятельств смерти Яниса. Если полиция не исследует этот смартфон, отец Тиммы напишет ходатайство о том, чтобы ему его выдали, и попытается извлечь данные оттуда самостоятельно», — сказала Гордон.

Тело 32-летнего баскетболиста Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 ноября в подъезде одной из гостиниц Москвы. Спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала его экс-супруга Анна Седокова. По информации телеграм-каналов, Тимма поздравил певицу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, записывая голосовые сообщения.

Как писал Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.

Друг спортсмена Марк Пугачев, ссылаясь на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии, рассказывал телеграм-каналу Mash, что самоубийство Тиммы могло быть подстроено. По словам мужчины, латвийские специалисты обнаружили некие расхождения с заключением из России.

Пугачев сообщал, что следы на теле баскетболиста якобы показались экспертам из Латвии подозрительными и неестественными, а в документах из Москвы это не указано. При этом друг Тиммы заявил, что утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было.