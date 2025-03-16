Следственный комитет России внес в Госдуму предложения по снижению аварийности дорожного движения с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Одна из инициатив СКР предполагает введение водительских прав для электросамокатчиков, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Следственное ведомство предлагает уточнить в российском законодательстве понятие «транспортное средство», чтобы оно включало СИМ, используемые для «индивидуального передвижения» по дорогам, а также распространить на передвигающихся таким образом граждан понятие «водитель».

Кроме того, СКР предложил распределить электросамокаты, электровелосипеды и другие СИМ по категориям транспортных средств:

с электродвигателями мощностью до 0,25 кВт — в новую подкатегорию «М1»,

при мощности двигателя от 0,25 до 4 кВт — в категорию «М» (мопеды),

с двигателями мощнее 4 кВт — в категорию «А» (мотоциклы).

Управление транспортными средствами подкатегории «М1» предлагается разрешить гражданам в возрасте от 16 лет и старше, получившим соответствующие водительские права, как и с остальными категориями транспортных средств.

Спикер Госдумы привел данные МВД о том, что с января по сентябрь 2024 года в России было зарегистрировано почти 3,9 тысячи ДТП с участием этих транспортных средств — на 47,2% больше, чем за первые девять месяцев 2023 года. При этом свыше трети таких инцидентов произошло на тротуарах и в пешеходных зонах.

«Погибли 44 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка», — уточнил Володин, отметив, что число вопросов, связанных с безопасностью эксплуатации СИМ, с каждым годом только увеличивается.

Он напомнил, что ранее проводил у себя в телеграм-канале опрос о мерах по снижению числа инцидентов с участием электросамокатов и электровелосипедов. Тогда 54% проголосовавших выступили за полный запрет езды на электросамокатов по улицам, а 41% — за ужесточение правил дорожного движения для этой категории транспортных средств. «Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Володин пояснил, что предложенные Следственным комитетом меры позволят классифицировать СИМ как механические транспортные средства, а управляющих ими лиц — как водителей, со всеми вытекающими отсюда обязанностями соблюдать ПДД.

В феврале сообщалось, что правительство готовит законопроект об обязательной государственной регистрации всех электросамокатов, электромопедов и других СИМ. Недавно с инициативой о признании электросамокатчиков водителями транспортных средств выступал Минтранс. Со своей стороны с нарушителями борются и сервисы кикшеринга: в 2024 году они существенно повысили штрафы за езду вдвоем на одном электросамокате и другие нарушения.