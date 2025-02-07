Российское правительство готовит документ, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил ТАСС сенатор Совета Федерации Артем Шейкин, ознакомившийся с документом.

По его словам, норма позволит усилить контроль над использованием электросамокатов и других подобных средств передвижения, а также сократить риски аварий и защитить всех участников дорожного движения.

В сентябре 2024 года Минтранс разработал проект документа, который обязывает владельцев электросамокатов, мопедов и электровелосипедов ставить транспорт на учет в течение 10 суток после покупки.

Предполагается, что это правило начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Тем, кто купил электросамокат до этой даты, Минтранс даст на его регистрацию срок до 1 марта 2027 года.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения при управлении СИМ. В случае принятия закона максимальный штраф составит 30 тыс. рублей — например, за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования. Также предусмотрены штрафы за превышение скорости (от 500 до 5 тыс. рублей), совместную езду на одном электросамокате (до 3 тыс. рублей), за перевозку детей (5 тыс. рублей).

Весной прошлого года сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» самостоятельно повысили штрафы за нарушения правил управления электросамокатами.