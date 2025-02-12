Московские следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Такое решение было принято после обращения родственников, отмечает агентство.

«Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию, которое проведет дополнительную проверку», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, следователи не усматривают криминальной составляющей в самоубийстве баскетболиста.

Телеграм-канал Mash пишет, что на дополнительной проверке настояла адвокат, нанятая родственниками Тиммы. Семья баскетболиста убеждена, что его якобы «могли довести до самоубийства или вовсе убить» друзья и бывшая жена — певица Анна Седокова.

Во время первой проверки следователи не стали изучать переписку Тиммы с бывшей женой, родственники по-прежнему настаивают на этом, отмечает Mash.

Янис Тимма — баскетболист, который за свою карьеру успел выступить за команды в России, Турции, Латвии, Испании, Греции и США. Он был женат на певице Анне Седоковой, в октябре 2024 года она подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря. Супруги были вместе четыре года.

Тело Тиммы обнаружили в ночь на 17 декабря в подъезде одной из гостиниц Москвы. Правоохранительные органы заявили, что баскетболист покончил с собой, иные версии не подтвердились.

Накануне Седокова отмечала свой 42-ой день рождения. Телеграм-каналы писали, что баскетболист поздравил экс-супругу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, отправляя голосовые сообщения.

Похороны Тиммы прошли в Риге 27 декабря. В начале января в Латвии возбудил уголовное дело после смерти Тиммы.

В России семья Тиммы получила отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти баскетболиста. Юрист Екатерина Гордон заявила, что это решение будет обжаловано. Позднее родные спортсмена добились назначения технической экспертизы его телефона, однако следственные органы якобы не смогли технически проанализировать гаджет.

«Мы не против забрать мобильный телефон, на что, в принципе, родственники имеют полное право, и попробовать изучить его самим», — сказала Гордон.

Кроме того, она отметила, что по делу Тиммы проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.