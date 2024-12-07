Президент Словацкой республики Петер Пеллегрини утвердил поправки в Закон о проживании иностранцев, которые также предусматривают внесение изменений в Закон о предоставлении убежища. Эти коррективы, поясняет национальное информагентство TASR, серьезно повлияют на положение украинских беженцев.

В соответствии с поправками вновь прибывшие в Словакию украинские граждане смогут оставаться в специальных центрах для беженцев только 60 дней вместо прежних 120. Аналогичным образом сокращается срок выплаты им специального пособия на размещение — с четырех до двух месяцев после предоставления временного убежища на территории страны.

Правительство Словакии, одобрившее эти поправки ранее, мотивировало изменения необходимостью консолидировать государственные финансы. Согласно подписанному президентом закону, новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года, чтобы приезжающие с Украины люди успели адаптироваться. Под действие поправок попадут украинские беженцы, которые впервые получат этот статус после 28 февраля 2025 года. Для тех, кто приедет в страну до этого срока, будут сохранены нынешние условия.

Исключение составят «уязвимые группы» граждан — дети в возрасте до пяти лет, их опекуны, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди (старше 65 лет).

Кроме того, одобренные президентом Словакии поправки предусматривают реализацию комплекса мер для усиления регулирования в миграционной сфере. В частности, запланировано внедрение электронной регистрации прибывающих в республику иностранцев и выдачи украинским беженцам ID-карт.

Одно из первых мест по количеству прибывших с Украины мигрантов в Европе занимает Германия. В 2022 году численность ее населения за счет притока украинских беженцев выросла на 1,3%. В 2023 году местные депутаты призывали урезать пособия, выплачиваемые оставшимся в ФРГ украинцам призывного возраста. Тогда же, в конце прошлого года, размер матпомощи украинским беженцам сократили власти Ирландии, а МИД Эстонии заявил о готовности выдавать Киеву потенциальных уклонистов.