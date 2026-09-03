Власти Германии разрабатывают масштабный план ответных мер в отношении России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, немецкое руководство намерено усилить позиции Киева в противостоянии с Россией за счет передачи в сентябре тысячи ударных дронов, а также системы ПВО IRIS-T.

Помимо этого Берлин рассматривает возможность углубления сотрудничества между разведывательными службами двух стран. В частности, немецкая сторона планирует оказывать Украине помощь в получении координат потенциальных целей на территории России.

Собеседники издания признали беспрецедентный характер подобного шага и заявили, что власти страны осознают риски эскалации, однако уверены в необходимости более решительных действий.

Ожидается также, что спецслужбы ФРГ получат больше полномочий после того, как Бундестаг поддержит соответствующий закон, расширяющий перечень допустимых «активных мер» для противодействия атакам.

Дополнительно к этому руководство Германии намерено увеличить потенциал Федеральной разведывательной службы в вопросе борьбы с кибероперациями, направленными против страны. Среди прочего, ожидается предоставление прав на получение доступа к компьютерам и серверам противника.

Беспилотник, начиненный взрывчаткой, был обнаружен между украинскими грузовыми самолетами Ан-124 в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. По версии следователей, БПЛА столкнулся с одним из транспортных бортов. Предположительно, детонатор взрывного устройства не сработал.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил 1 сентября, что речь идет о «гибридной атаке», совершенной «по поручению российских государственных органов».